FOREX-Franco suizo sube y libra se deprecia tras cambio presupuestario en Reino Unido

NUEVA YORK, 14 nov (Reuters) - Una liquidación de acciones llevó el viernes a los inversores a refugiarse en el franco suizo, que alcanzó su máximo frente al euro desde 2015, mientras que la libra esterlina caía por un informe que indicó que el presupuesto de Reino Unido de este mes no incluirá los aumentos esperados del impuesto sobre la renta.

* Las crecientes expectativas de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés en diciembre han mermado el apetito por el riesgo. Más autoridades monetarias mostraron su cautela en las últimas horas sobre una mayor relajación, citando preocupaciones sobre la inflación y los signos de relativa estabilidad en el mercado laboral.

* Los inversores ven ahora poco más del 50% de probabilidades de que haya un recorte de 25 puntos básicos en diciembre, aunque las probabilidades de que se produzca en enero están prácticamente cubiertas.

* El euro cedía un 0,2% frente al franco suizo y llegó a cotizar a 0,9177 unidades, su mínimo desde 2015, cuando las autoridades helvéticas desvincularon su moneda de la moneda única. El dólar bajaba un 0,04%, a 0,793 francos.

* El Gobierno suizo dijo que Washington reducirá al 15% los aranceles a sus productos desde un abrumador 39% en virtud de un nuevo acuerdo comercial marco.

* En tanto, el yen se apreciaba un 0,14% a 154,31 unidades por dólar, pero sigue en camino de cerrar la semana a la baja. Frente al euro, el billete verde se apreciaba un 0,11% a 1,1618 dólares.

* Los mercados intentan predecir lo que dirán los datos económicos estadounidenses cuando se publiquen tras el fin del cierre del Gobierno. La Casa Blanca indicó que es posible que la tasa de desempleo de octubre nunca esté disponible, ya que depende de una encuesta de hogares que no se realizó.

* La libra esterlina llegó a caer un 0,5% frente al dólar y luego cedía un 0,33%, a 1,3146 dólares, tras los reportes que indicaron que el primer ministro británico, Keir Starmer, y su ministra de Finanzas, Rachel Reeves, abandonaron sus planes de subir las tasas del impuesto sobre la renta, un cambio radical a pocos días de la publicación del presupuesto.

