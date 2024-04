Forex-franco suizo y yen recortan ganancias tras respuesta moderada de irán al ataque israelí

(.)

Nueva york/londres, 19 abr (reuters) - monedas de refugio como el franco suizo y el yen recortaban sus ganancias el viernes, después de que irán dijera que no tiene planes de tomar represalias contra israel, que lanzó lo que se ha descrito como un ataque a escala limitada durante la noche.

* Ambas divisas se apreciaban frente a sus homólogas tras conocerse la acción de Israel, pero sus ganancias se moderaron más tarde, aunque seguían cotizando al alza.

* El dólar cedía un 0,4% frente al franco suizo, a 0,9088 unidades. Más temprano llegó a caer a 0,9011, su mínimo en dos semanas, tras conocerse la acción israelí.

* Frente al yen, el billete verde bajaba levemente a 154,57 unidades por dólar, tras declinar hasta 153,59 después de la noticia del ataque de Israel.

* Medios y funcionarios iraníes se refirieron a un pequeño número de explosiones que, según ellos, se debieron a que las defensas aéreas alcanzaron tres aviones no tripulados sobre la ciudad de Isfahán. Un alto funcionario iraní dijo a Reuters que no había planes de responder contra Israel por el incidente.

* "Cada vez que hay una sacudida geopolítica, se produce una reversión del carry trade", dijo Boris Kovacevic, estratega de Convera en Viena, refiriéndose a las operaciones que utilizan divisas de bajo rendimiento, como el franco suizo y el yen, para comprar unidades de mayor retorno, como el dólar y su par canadiense.

* "No obstante, una vez que la gente reconoce que las implicaciones a corto plazo no se extienden al medio plazo -por ejemplo, que las represalias de Israel no sean severas y duras como se esperaba- vemos un repliegue desde estos niveles extremos", agregó.

* El índice dólar cedía sus ganancias iniciales y restaba un 0,2%, a 105,92 unidades, mientras que el euro ganaba un 0,3%, a 1,0671 dólares, tras declinar más temprano. La libra esterlina operaba estable a 1,2439 dólares.

