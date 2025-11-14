FOREX-Inquietud del mercado eleva al franco suizo a un máximo de 10 años frente al euro; libra cae

Por Rae Wee y Alun John

SINGAPUR/LONDRES, 14 nov (Reuters) - Una liquidación de acciones llevó el viernes a los inversores a refugiarse en el franco suizo, que alcanzó su nivel más alto frente al euro desde 2015, mientras que la libra se vio afectada por un informe de que el presupuesto del Reino Unido de este mes no incluirá los aumentos esperados del impuesto sobre la renta.

* Hay múltiples corrientes cruzadas en los mercados en la actualidad, pero los movimientos se producen fundamentalmente ya que los operadores ven ahora un recorte de tasas de la Reserva Federal en diciembre como mucho menos probable que hace unas semanas.

* Más funcionarios de la Reserva Federal se mostraron cautelosos en las últimas horas sobre una mayor relajación, citando preocupaciones sobre la inflación y los signos de relativa estabilidad en el mercado laboral.

* Los inversores ven ahora poco más del 50% de probabilidades de que se produzca un recorte de 25 puntos básicos en diciembre, aunque las probabilidades de que se produzca en enero están prácticamente cubiertas.

* Este cambio de tendencia provocó una venta de acciones sobrevaloradas y de deuda pública en Estados Unidos, que se extendió a Asia y Europa, mientras que, en los mercados de divisas, tuvo el efecto de atraer a los inversores hacia el franco suizo.

* El euro llegó a caer a 0,9184 francos, su mínimo desde los vaivenes de 2015, cuando las autoridades suizas desvincularon su moneda del euro. La moneda común bajaba luego un 0,18%, a 0,9206 francos, mientras que el dólar tocaba su mínimo de un mes y bajaba un 0,1%, a 0,7920 francos.

* Por su parte, el dólar cotizaba sin casi variación frente a una cesta de seis divisas, a 99,26 unidades. El índice dólar alcanzó en octubre su nivel más alto en seis meses, aunque ha bajado un 0,3% en la semana.

* Frente al euro, el billete verde se apreciaba ligeramente, a 1,1621.

* Los mercados intentan predecir lo que dirán los datos económicos estadounidenses cuando se publiquen tras el levantamiento del cierre del Gobierno. La Casa Blanca indicó que es posible que la tasa de desempleo de octubre nunca esté disponible, ya que depende de una encuesta de hogares que no se realizó durante el cierre del Gobierno.

* Por otra parte, la libra caía frente al dólar y el euro después de que el Financial Times informara que el primer ministro británico, Keir Starmer, y la ministra de Economía, Rachel Reeves, han abandonado sus planes de subir las tasas del impuesto sobre la renta, lo que supone un cambio radical a pocas semanas del presupuesto del 26 de noviembre.

* La libra llegó a caer un 0,5% frente al dólar y luego caía un 0,3% a 1,3155 dólares. El euro alcanzó los 88,64 peniques, su máximo frente a la libra desde abril de 2023.

* En tanto, el yen cotizaba en 154,7 unidades por dólar, pero sigue en camino de una caída del 0,8% en la semana.

(Reporte de Rae Wee; Editado en español por Javier Leira)