Por Rae Wee

SINGAPUR, 25 mar (Reuters) - El dólar se mostraba fuerte el lunes y mantenía al yen cerca de mínimos de varias décadas, aunque la amenaza de una intervención monetaria por parte de las autoridades japonesas contenía la subida del billete verde. El yen subía ligeramente en la jornada y se situaba por última vez en 151,24 por dólar, tras haber tocado fondo la semana pasada en un mínimo de cuatro meses de 151,86 que lo dejó a tiro de piedra del mínimo de 32 años -cercano a 152 por dólar- alcanzado en 2022. El principal diplomático japonés en materia de divisas afirmó el lunes que la actual debilidad del yen no refleja los fundamentos económicos, sumándose a la retórica de los dirigentes del Gobierno que han intensificado las advertencias en los últimos días sobre la caída de la moneda. Los movimientos se han producido tras la histórica subida de los tipos de interés por parte del Banco de Japón (BoJ) en su reunión de política monetaria de marzo, ya que la decisión había sido adelantada por las autoridades. Además, los operadores consideran que los tipos en Japón seguirán bajos durante algún tiempo y, por tanto, se mantendrán las marcadas diferencias con los de Estados Unidos.

"La intervención verbal de las autoridades japonesas está convirtiendo al yen/dólar en una fuerte resistencia a corto plazo", afirmó Carol Kong, estratega de divisas del Commonwealth Bank of Australia.

"Los mercados son plenamente conscientes de una posible intervención real en divisas por parte de las autoridades, así que creo que eso está impidiendo que el dólar/yen se mueva sustancialmente al alza". "Creo que sigue existiendo un alto riesgo de que intervengan para apuntalar el yen si la relación dólar/yen se dispara sustancialmente, quizá hasta 155 puntos. Todavía se ve como una barrera." El cambio en las perspectivas de los tipos de interés a escala mundial tras una serie de reuniones de los bancos centrales ha insuflado nueva vida al dólar, ante la expectativa de que la Reserva Federal no tenga prisa por relajar los tipos en comparación con sus homólogos. Las apuestas por una bajada de tipos en junio por parte del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Inglaterra (BoE) han aumentado sustancialmente después de que el Banco Nacional Suizo se convirtiera en el primer banco central importante en hacerlo la semana pasada. Esto ha mantenido la presión sobre sus respectivas divisas, con el euro a 1,0817 dólares, cerca de mínimos de tres semanas. La libra esterlina subía un 0,08%, hasta 1,26115 dólares, después de haber caído más de un 1% la semana pasada tras las señales del Banco de Inglaterra que apuntan a una relajación monetaria. El viernes, el Financial Times informó de que el gobernador Andrew Bailey dijo que las expectativas de recortes de tipos del mercado no eran irracionales. "El Banco de Inglaterra y el BCE han avivado las expectativas de que también lo harán en junio, y la reunión del Banco de Inglaterra de mayo incluso muestra indicios de que podría ser una reunión con toma de decisiones", dijo Chris Weston, jefe de análisis de Pepperstone. En contraste, aunque las expectativas del mercado también apuntan a que el ciclo de relajación de la Reserva Federal comenzará en junio, la racha de datos económicos sólidos en Estados Unidos ha suscitado dudas de que el banco central vaya a realizar tres recortes de tipos este año. El índice del dólar se mantenía estable en 104,34, tras registrar una subida semanal de casi el 1% la semana pasada. Por otra parte, el dólar australiano subía un 0,1%, hasta los 0,6521 dólares, mientras que el dólar neozelandés bajaba ligeramente hasta los 0,5993 dólares, tras tocar mínimos de cuatro meses a principios de la sesión. Ambos tipos de cambio se han visto favorecidos por el repunte del yuan, ya que suelen utilizarse como sustitutos líquidos de la divisa china. El yuan repuntaba con fuerza el lunes gracias a las sospechas de venta de dólares por parte de bancos estatales y a la firme orientación oficial fijada por el banco central chino, revirtiendo así su brusca caída de finales de la semana pasada.

La divisa china se ha visto presionada por las crecientes expectativas del mercado de una mayor relajación monetaria para apuntalar la segunda economía mundial. En el mercado interior, el yuan subía aproximadamente un 0,3%, a 7,2083 por dólar, mientras que en el exterior subía más de un 0,3%, a 7,2492 por dólar.

(Reporte de Rae Wee; edición de Shri Navaratnam y Jamie Freed; editado en español por Tomás Cobos)