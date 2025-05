Forex-la libra sube junto con el dólar australiano mientras trump anticipa un 'gran' acuerdo comercial

By Kevin Buckland

TOKIO, 8 mayo (Reuters) -

La libra esterlina subía el jueves, arrastrando al dólar australiano, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que anunciaría "" más tarde en el día, que según el New York Times sería con Reino Unido. La libra esterlina subía un 0,4% a 1,3341 dólares a partir de las 0230 GMT, incluso cuando se espera que el Banco de Inglaterra anuncie un recorte de tipos de un cuarto de punto más tarde en el día. El dólar australiano, sensible al riesgo, avanzaba hasta un 0,6% frente al billete verde, y el dólar neozelandés avanzó hasta un 0,5%. Trump publicó en Truth Social que daría una conferencia a las 1400 GMT sobre un "importante acuerdo comercial con representantes de un gran, y muy respetado, país", y añadió que sería "primero de muchos". No nombró el país ni dio otros detalles.

Antes de la información del New York Times, los analistas habían señalado las posibilidades de un acuerdo comercial con Estados Unidos después de que Reino Unido cerrara un pacto de libre comercio con India a principios de semana.

La semana pasada, Trump dijo que tiene "posibles" acuerdos comerciales con India, Corea del Sur y Japón.

"El mercado está pensando que cualquier acuerdo comercial es una buena noticia, porque aporta cierto grado de claridad y podría servir de modelo para que otros lo sigan", dijo Rodrigo Catril, estratega jefe de divisas de National Australia Bank.

Al mismo tiempo, un acuerdo comercial británico se considera una de las negociaciones más fáciles, mientras que las conversaciones con Europa y, en particular, con China se prevén más complicadas, dijo.

Además, "el diablo estará en los detalles", dijo Catril. "Estos acuerdos no van a salir gratis".

Los inversores vigilarán de cerca cualquier señal de distensión cuando el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el negociador comercial jefe, Jamieson Greer, con el máximo responsable económico de China, He Lifeng, el sábado en Suiza. Trump sugirió el miércoles que Pekín inició las conversaciones y dijo que no estaba dispuesto a recortar los aranceles sobre los productos chinos para alimentar las negociaciones. El yuan chino apenas variaba a 7,2325 por dólar en el mercado internacional, tras una caída del 0,26% el miércoles.

El dólar estadounidense se debilitaba frente a la mayoría de sus principales competidores el jueves, cediendo parte de las ganancias del miércoles después de que la Fed advirtiera de los crecientes riesgos para la economía por el aumento de la inflación y el desempleo.

El miércoles, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) dejó los , como se esperaba ampliamente, pero el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que no está claro si la economía continuará su ritmo de crecimiento constante o sufrirá bajo la creciente incertidumbre comercial y un posible repunte de la inflación.

Actualmente, los mercados prevén tres recortes de tipos de un cuarto de punto para finales de año, y el siguiente en julio o septiembre.

"El FOMC no quiere adelantarse a los cambios en la economía estadounidense, sino que quiere esperar a que datos económicos claros guíen sus medidas políticas", dijo Joseph Capurso, jefe de economía internacional y sostenible del Commonwealth Bank of Australia.

"A partir de aquí, esperamos que la comunicación del presidente Powell y otros miembros del FOMC se centre en asegurarse de que las expectativas de inflación estén ancladas", dijo. "Existe el riesgo de que los comentarios públicos se inclinen hacia ". (Información de Kevin Buckland; edición de Jacqueline Wong y Sam Holmes; edición en español de María Bayarri Cárdenas)