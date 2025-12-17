FOREX-Libra cae por expectativas de recorte del BoE y dólar sube antes de dato de inflación en EE. UU.

Por Joice Alves

LONDRES, 17 dic (Reuters) -

La libra esterlina caía el miércoles, después de que la inflación británica se desaceleró un día antes de un esperado recorte de tasas de interés por parte del Banco de Inglaterra, mientras que el dólar subía antes de unos datos de inflación en Estados Unidos que podrían dar pistas sobre el próximo movimiento de la Reserva Federal.

* La libra esterlina sufría su mayor declive diario desde principios de noviembre, ya que los inversores se sumaban a las apuestas de que el Banco de Inglaterra recortará las tasas el jueves, tras datos que mostraron que la inflación cayó de manera inesperada y brusca en noviembre.

* La inflación británica de los precios al consumo bajó al 3,2% en noviembre, su nivel más reducido desde marzo, desde el 3,6% registrado en octubre, según mostraron las cifras oficiales.

* "El descenso de la inflación deja pocas dudas sobre el recorte que esperamos que el Banco de Inglaterra aplique mañana", dijo Modupe Adegbembo, economista de Jefferies.

* La libra restaba un 0,7%, a 1,3326 dólares, alejándose del máximo de dos meses tocado el martes, tras datos que mostraron que la tasa de desempleo británica alcanzó su nivel más alto desde principios de 2021 y que el crecimiento de los salarios del sector privado fue el más débil en casi cinco años en el período previo al anuncio del presupuesto anual del mes pasado.

* Por otra parte, el índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, avanzaba un 0,35%, a 98,54 unidades, cerca aún de su nivel más bajo desde principios de octubre, alcanzado en la víspera. El índice acumula un declive cercano al 9,5% este año, en camino de su mayor desplome anual desde 2017.

* Los operadores están a la espera de los datos de inflación de Estados Unidos que se publicarán el jueves para obtener más pistas sobre lo que podría ser el próximo movimiento de la Fed, después de que un informe laboral suave dejó esta semana a mercados y analistas inseguros sobre las perspectivas de política.

* El yen cedía un 0,5%, a 155,505 unidades por dólar, antes de una reunión del Banco de Japón en la que la atención se centrará en la orientación futura y el rumbo de las tasas en 2026. El euro restaba un 0,2%, a 1,1719 dólares, tras alcanzar el martes su nivel más alto en 12 semanas, a la espera de la decisión de tipos del Banco Central Europeo.

Reporte de Joice Alves (Londres) y Ankur Banerjee (Singapur); editado en español por Carlos Serrano