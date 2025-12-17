FOREX-Libra cae tras datos de inflación en Reino Unido; dólar se aprecia antes de bancos centrales

(.)

Por Joice Alves y Chibuike Oguh

NUEVA YORK/LONDRES, 17 dic (Reuters) - La libra esterlina caía el miércoles, tras una inesperada desaceleración de la inflación en Reino Unido que prácticamente garantiza el Banco de Inglaterra recortará las tasas de interés, y el dólar subía mientras los mercados esperan las decisiones de los bancos centrales y evalúan los comentarios de las autoridades de la Reserva Federal.

* La libra esterlina se encaminaba a su mayor declive diario, ya que los futuros de las tasas dan una probabilidad cercana al 100% de que el BoE recorte los tipos en un cuarto de punto el jueves.

* Los datos mostraron que la inflación británica cayó de forma mucho más brusca de lo previsto en noviembre, al 3,2%, su nivel más reducido desde marzo, desde el 3,6% de octubre.

* "El dato del IPC de noviembre sorprendió a la baja esta mañana. Como resultado, la libra esterlina es la divisa del G10 con peor desempeño esta mañana, después de haberlo hecho ayer", escribieron los analistas de Goldman Sachs dirigidos por Teresa Alves en una nota para inversores.

* La libra restaba un 0,53%, a 1,335 dólares, alejándose del máximo de dos meses tocado el martes, tras datos que mostraron que la tasa de desempleo británica alcanzó su nivel más alto desde principios de 2021.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, avanzaba un 0,16%, a 98,37 unidades, cerca aún de su nivel más bajo desde principios de octubre, alcanzado en la ronda previa. El índice acumula un declive cercano al 9,5% este año, en camino de su mayor desplome anual desde 2017.

* Los mercados están a la espera de una serie de decisiones de los bancos centrales que se publicarán esta semana, incluidos el BoE y el Banco Central Europeo el jueves, así como el Banco de Japón, que se espera que suba las tasas el viernes a un máximo de tres décadas.

* El dólar se apreciaba un 0,5% frente a su par japonés, a 155,46 unidades, a la espera de la reunión del BoJ, en la que la atención se centrará en la orientación futura y el rumbo de las tasas en 2026.

Reporte adicional de Ankur Banerjee (Singapur); editado en español por Carlos Serrano