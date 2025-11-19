FOREX-Libra esterlina cae tras inflación británica; dólar sube antes de resultados de Nvidia

Por Joice Alves y Ozan Ergenay

LONDRES, 19 nov (Reuters) -

La libra esterlina bajaba el miércoles después de que la inflación de los precios al consumo británicos se desaceleró en octubre, aumentando las expectativas de que el Banco de Inglaterra recorte las tasas de interés el mes que viene, mientras que el dólar subía antes de la publicación de los resultados de Nvidia y de datos clave en Estados Unidos.

* Por su parte, el yen tocó mínimos de 10 meses frente al dólar tras la reunión entre el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, y los principales ministros, entre ellos la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, quien declaró que el Gobierno está vigilando de cerca el mercado "con un alto sentido de urgencia".

* La inflación de los precios al consumo en Reino Unido se desaceleró al 3,6% en octubre, desde el máximo conjunto de 18 meses alcanzado en septiembre del 3,8%, tal y como esperaban el BoE y los economistas encuestados por Reuters, según mostraron las cifras oficiales el miércoles.

* "Con un mercado laboral (británico) más débil de lo esperado, un crecimiento del PIB más débil de lo previsto por el BoE y una inflación subyacente algo por debajo de las expectativas del BoE, creemos que el gobernador (Andrew) Bailey se sentirá más confiado a la hora de recortar las tasas por debajo del 4%", dijo Sanjay Raja, del Deutsche Bank.

* La libra restaba un 0,17%, a US$1,3121, tocando brevemente su nivel más bajo desde el viernes, cuando los mercados británicos se vieron sacudidos por las especulaciones en torno al esperado presupuesto del 26 de noviembre.

* En el resto del mundo, los inversores se esforzaban por hallar una dirección, mientras que las agencias estadounidenses despejaban el cúmulo de datos pendientes tras el prolongado cierre del Gobierno.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, mejoraba un 0,15%, a 99,75 unidades.

* El yen caía un 0,4%, a 156,15 unidades, su nivel más bajo frente al dólar desde enero.

(Reporte de Joice Alves y Ozan Ergenay en Londres; reporte adicional de Gregor Stuart Hunter en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)