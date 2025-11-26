FOREX-Yen cae pese a especulaciones de alzas de tasas, la libra es impulsada por presupuesto británico

(Actualiza cotizaciones. Cambia autor y procedencia -previa SINGAPUR/LONDRES)

Por Ozan Lospennato y Gertrude Chavez-Dreyfuss

LONDRES/NUEVA YORK, 26 nov (Reuters) - El yen se debilitaba frente al dólar el miércoles, a pesar de que aumentaron las expectativas de que el Banco de Japón podría subir las tasas de interés el mes que viene, mientras que la libra esterlina subía gracias a la buena recepción de los inversores al presupuesto en Gran Bretaña, que proporcionó un colchón fiscal mayor de lo esperado.

* El dólar, en tanto, caía lastrado por las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en la reunión de diciembre, y una serie de datos dispares no cambió esta opinión.

* Sin embargo, el yen ha estado en el radar del mercado durante algún tiempo, ya que los inversores se mantienen atentos a la posibilidad de una intervención japonesa para impulsar a la debilitada moneda.

* El Banco de Japón está preparando a los mercados para una posible subida de las tasas de interés tan pronto como el mes que viene, dijeron fuentes a Reuters, retomando su postura restrictiva previa a medida que vuelve la preocupación por las fuertes caídas del yen y se desvanece la presión política para mantener los tipos bajos.

* El yen subió en un primer momento ante el dólar tras la publicación del reporte, antes de dar marcha atrás. La divisa nipona caía un 0,3% a 156,51 unidades por dólar, tras haber alcanzado un máximo intradía de 155,66.

* El yen se ha visto presionado por la preocupación ante el deterioro de la situación fiscal de Japón.

* La libra también acaparaba la atención tras el anuncio del presupuesto británico. La ministra de Finanzas, Rachel Reeves, presentó un presupuesto que le dará mayor margen para cumplir sus objetivos de endeudamiento, una decisión que tranquilizó a los inversores.

* La libra esterlina ganaba un 0,5% frente al dólar, a US$1,3218, y también se apreciaba ante el euro, que cedía un 0,2%, a 87,67 peniques.

* Datos mostraron que los pedidos iniciales de ayudas estatales por desempleo en Estados Unidos bajaron en 6.000, a un nivel desestacionalizado de 216.000, en la semana terminada el 22 de noviembre, la cifra más baja desde abril. Economistas encuestados por Reuters esperaban 225.000 solicitudes.

* Tras subir un 0,4% frente al dólar el martes, el euro subía un 0,2% a US$1,1588. (Reporte de Ozan Lospennato en Londres y Gertrude Chavez-Dreyfuss in New York; Reporte adicional de Rae Wee en Singapur. Editado en Español por Ricardo Figueroa y Manuel Farías)