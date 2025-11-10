FOREX-Yen se deprecia y dólar australiano sube por posible fin del cierre en EEUU

Por Gregor Stuart Hunter y Alun John

SINGAPUR/LONDRES, 10 nov (Reuters) - La esperanza de una pronta reapertura del Gobierno de Estados Unidos pesaba el lunes sobre un activo seguro como el yen y estimulaba al dólar australiano, expuesto al crecimiento, con factores internos también en juego para ambos, mientras que las divisas europeas operaban prácticamente planas.

* El dólar mejoraba un 0,5% ante su par japonés, a 154,22 yenes, acercándose de nuevo a los máximos de nueve meses tocados más temprano en el mes.

* El aussie ganaba un 0,55% frente a la divisa estadounidense, a 0,6532 unidades, y más de un 1% frente al yen. Este par se utiliza a veces como barómetro de la confianza en el crecimiento mundial y suele moverse en línea con los mercados de renta variable, que subían el lunes.

* "El cruce dólar australiano/yen es el arquetipo de operación de riesgo en estos momentos", afirmó Kit Juckes, estratega jefe de divisas de Société Générale.

* El Senado de Estados Unidos avanzó el domingo en una medida destinada a reabrir el Gobierno federal y poner fin al cierre. Aunque se trató de una votación de procedimiento, un puñado de legisladores demócratas llegó a un acuerdo con los republicanos y el presidente Donald Trump dijo que parecía "que nos estamos acercando mucho al fin del cierre".

* En el mercado de predicciones Polymarket, la probabilidad implícita de que el cierre termine antes del 15 de noviembre avanzaba al 92%.

* Si se levantara el cierre, la atención se centraría en los datos económicos de Estados Unidos, en particular los de nóminas no agrícolas, que no se han publicado desde que las operaciones del Gobierno se paralizaron hace más de un mes.

* La incertidumbre mantenía al dólar a raya frente a las divisas europeas. El euro cotizaba a 1,1558 dólares, la libra esterlina a 1,3163 dólares y el franco suizo a 0,8062 por dólar, todas ellas prácticamente sin cambios en la jornada.

(Reporte adicional de Naomi Rovnick; editado en español por Carlos Serrano)