Formato de la Liga de Campeones no cambiará, dice UEFA tras conversar con promotores de Superliga

Por Julien Pretot

PARÍS, 9 oct (Reuters) - La UEFA dijo el jueves que había mantenido conversaciones informales con A22 Sports Management, la empresa que está detrás de los planes para revivir una Superliga europea, pero subrayó que no se estaban considerando cambios en el formato de su competición de clubes de élite.

"Podemos confirmar que (el secretario general de la UEFA) Theodore Theodoridis se ha reunido con (el cofundador de A22 Sports Management) Anas Laghrari en varias ocasiones en público. De estas conversaciones no surgió ningún resultado formal", dijo la UEFA a Reuters el jueves.

"Reafirmamos categóricamente que no hay planes para cambiar el formato de la Liga de Campeones de la UEFA".

Reportes de prensa habían dicho antes el jueves que A22 había entrado en conversaciones exploratorias con funcionarios de la UEFA para discutir un posible marco para una nueva competición.

Según los informes, A22 está promoviendo su concepto de "Liga Unificada", con 96 clubes en cuatro divisiones con ascensos y descensos, y espera obtener el reconocimiento de la UEFA para el proyecto.

A22 ha presentado el plan como una alternativa a los torneos actuales basada en el mérito y favorable a los aficionados, prometiendo la retransmisión gratuita de los partidos y un mayor acceso para los clubes más pequeños.

Según los informes, Bernd Reichart, director general de A22, y Anas Laghrari, cofundador de la empresa, han intentado enmarcar la propuesta como complementaria de las ligas nacionales, y no como un rival directo de las competiciones de la UEFA.

Sin embargo, los organismos del deporte y las ligas nacionales se han opuesto sistemáticamente a la idea, advirtiendo de que podría socavar la pirámide del fútbol europeo.

El proyecto original de la Superliga fracasó en 2021 tras la reacción de aficionados, gobiernos y la comunidad futbolística en general.

Doce grandes clubes se adhirieron inicialmente a la competición, que les garantizaba la condición de miembros permanentes, pero nueve se retiraron rápidamente.

El concepto fue revivido por A22 después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó en 2023 que las restricciones de la UEFA a las competiciones rivales podrían infringir la legislación de la UE en materia de competencia. (Reporte de Julien Pretot. Edición en español de Javier López de Lérida)