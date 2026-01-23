Fórmula 1: Alpine se renueva

En el A525, que vio la luz en las instalaciones de MSC World Europa en Barcelona, prevalece el azul característico de la escudería coronado por el rosa del patrocinador BWT, pero el resto dista mucho del modelo 2025, empezando por el propulsor, que el año pasado proveía Renault y en esta temporada será aportado por Mercedes AMG High Performance Powertrains.

Un motor mitad térmico, mitad eléctrico que se adapta también al nuevo chasis de dimensiones y peso notablemente inferiores al del anterior modelo, que pesaba 30 kilogramos más y medía un metro más que los actuales dos metros de longitud en virtud de la implementación del nuevo reglamento que contempla cambios revolucionarios tendientes a equiparar las fuerzas entre los 20 equipos participantes en el Mundial.

"Contamos con un nuevo auto, con nuevas reglas y con buenos pilotos. Hicimos todo lo que debíamos hacer. Si fallamos, no habrá excusas, será culpa nuestra y tendremos que irnos a casa", afirmó sin medias tintas Flavio Briatore, asesor ejecutivo y patrón de la escudería francesa que aspira como mínimo a terminar la temporada mucho más arriba del lugar que ocupó en la anterior.

"La idea es terminar el año por delante de Williams (que con 137 puntos aportados por el español Carlos Sainz y por el tailandés Alexander Albon finalizó en el quinto puesto de la Copa de Constructores, Ndr), que este año utilizará también un motor Mercedes, como nosotros", agregó Briatore durante la presentación, en la que también dijo presente el director técnico ejecutivo David Sánchez, quien afirmó que todo el equipo dio todo en el desarrollo de este proyecto.

El nuevo reglamento de la máxima categoría implica, además, una nueva modalidad de manejo, como reconocieron Gasly y Colapinto, quienes se declararon satisfechos tras los primeros ensayos en pista y afirmaron: "Ahora, debemos girar mucho para tomar confianza con la máquina" y explicaron que "mientras el físico es sometido a esfuerzos, la cabeza debe enfocarse en tratar de aprovechar al máximo el potencial de este nuevo motor".

El martes, en Barcelona también, se pondrán en marcha los ensayos oficiales de pretemporada y ambos pilotos, así como también el equipo francés, podrán tener un panorama más claro sobre las posibilidades de elevar la puntería en el campeonato que se iniciará en Australia el 8 de marzo, donde empezará a develarse también si los cambios reglamentarios operados en la máxima categoría traen aparejados, como prometen, una mayor paridad. (ANSA).