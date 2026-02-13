Fórmula 1: Antonelli marcó el ritmo

Antonelli, protagonista de un accidente de tránsito en San Marino en la madrugada del domingo sin consecuencias para él, ni para sus acompañantes, refrendó sus dotes al comando de un bólido de la máxima categoría al girar sin incidentes en 1'33"669.

Un registro que, si bien a estas alturas no dice mucho porque los equipos están abocados a tomarle el pulso a las nuevas máquinas tras los cambios radicales experimentados a partir de esta temporada, le permitió mejorar el tiempo de 1'34"273 establecido en la víspera por el monegasco Charles Leclerc con la Ferrari SF-26, y el 1'34"699 del campeón mundial británico al comando del McLaren MCL40 en la jornada inicial del miércoles.

En la sesión vespertina en Sakhir, Antonelli cerró a 249 milésimas de distancia de Russell, que había sido el más veloz en la matutina, mientras que el séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton completó el "podio del día" al ubicarse a 540 milésimas del mejor tiempo a pesar de algunas dificultades con la nueva Ferrari que lo obligaron a parar después de completar 138 vueltas al trazado.

El cuarto crono de la jornada fue para el australiano Oscar Piastri, cuyo McLaren precedió al nuevo RB22 de Red Bull comandado por el tetracampeón mundial neerlandés Max Verstappen, que cerró a 1"672 de Antonelli y en la víspera lo definió como un "Fórmula E con anabólicos", coincidiendo con Hamilton en las dificultades que presentan los cambios reglamentarios en lo que refiere a la adaptación.

No pareció estar de acuerdo con su antecesor en el trono el flamante campeón mundial Norris, quien le respondió con ironía hoy en diálogo con Sky Sport al afirmar que "sus palabras me parecieron muy divertidas, pero nadie está obligado a estar aquí y si quiere retirarse, puede hacerlo. La Fórmula 1 continúa evolucionando, a veces para bien, y a veces no tanto, pero nos pagan salarios absurdos y no hay excusas para lamentarse".

"Para mí, este cambio de reglamento es un desafío porque obliga a conducir de modo distinto. Personalmente, para mí es igual y sigue siendo entretenido. No tengo nada de que lamentarme", agregó el británico en una jornada en la que fue Piastri quien salió a pista con McLaren y también lo hicieron el español Carlos Sainz con Williams, el neozelandés Liam Lawson con Racing Bulls, el canadiense Lance Stroll con Aston Martin y el argentino Franco Colapinto con Alpine.

Leclerc también se refirió a los cambios reglamentarios y admitió que "el inicio fue positivo porque no tuvimos demasiados problemas y esto es bueno considerando los cambios realizados.

Logramos completar el programa previsto", destacó.

"Es imposible saber para qué estamos. Antes había dos o tres cosas que podían ocultarse en los ensayos, pero ahora son como 15 y es muy difícil saber cómo estamos respecto del resto", agregó el monegasco, al destacar que Ferrari "ha hecho un trabajo increíble en Maranello para que logremos lo máximo con el nuevo modelo".

"Por el momento, estoy conforme de cómo van saliendo las cosas, a mi entender estamos mejor que el año pasado", completó aún cuando reconoció que la SF-26 "es un poco rara de conducir porque tiene mucha tecnología nueva" y destacó que "será estimulante encontrar soluciones a los problemas que surjan y que nunca enfrenté en mi carrera".

Los nuevos bólidos son más cortos y angostos que sus predecesores, más ágiles, pero también más lentos en las curvas debido a que son impulsados por motores impulsados en un 50% por energía térmica y en un 50% por energía eléctrica, lo que los hace más difíciles de manejar por la gestión energética y el frenaje.

"Por ahora estamos siendo más lentos", resumió Hamilton, mientras que Verstappen aludió al nuevo Red Bull impulsado por motores Ford, que otros pilotos consideran está un paso por delante del resto, cuando afirmó: "Sé que hay mucho trabajo detrás de bambalinas, pero para ser realista, como piloto, la sensación es de no estar al volante de un Fórmula 1 y a mí me gusta girar a fondo. Por ahora no he podido y creo que hay mucho por hacer".

En la tercera y última jornada de ensayos, el ritmo lo estableció Mercedes, pero habrá que esperar hasta las próximas tres, del 18 al 20 de febrero también en Sakhir, para dar un diagnóstico un poco más preciso acerca de quienes serán los candidatos en una temporada que promete más paridad entre los equipos y nuevas emociones. (ANSA).