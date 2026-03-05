Fórmula 1: Aston Martin en problemas

"No es doloroso y no es tan complicado controlar la máquina. La adrenalina siempre supera cualquier dolor y si estamos en condiciones de pelear por la victoria, podríamos estar en pista durante tres horas", comentó por su parte el bicampeón español Fernando Alonso, al relativizar los efectos de esa vibración que, sin embargo, admitió son "algo insólito que no debería ocurrir".

"No sabemos siquiera cuáles podrían ser las consecuencia de conducir así por meses y es necesario encontrar una solución", completó Alonso al aludir al nuevo modelo de Aston Martin que, prometía ser una panacea con el arribo a la escudería del ingeniero británico Adrian Newey, el "mago" proyectista que supo llevar a la cima al equipo Red Bull, en un campeonato signado este año por los radicales cambios reglamentarios.

El propio Newey admitió que las fuertes vibraciones que el motor transmite al volante podrían causarle daños permanentes en las manos a los pilotos, una situación inesperada tras los ensayos oficiales en Bahrein de la máxima categoría que abre un interrogante respecto de la presencia de los bólidos de Aston Martin en la primera competencia del año, en la que no estarían en condiciones de completar más de una veintena de giros.

El nuevo propulsor Honda es el origen del problema que genera que al cabo de unos 20 minutos las manos de los pilotos se entumezcan y las terminaciones nerviosas pierdan sensibilidad elevando exponencialmente el riesgo de accidentes, por lo cual Newey afirmó que el equipo trabajará para resolver esta situación porque -admitió- "Fernando cree que no puede completar más de 25 vueltas sin sufrir daño permanente y Lance piensa que a lo sumo podría realizar 15 giros antes de tirar la toalla".

"Por ese motivo, deberemos limitar drásticamente la cantidad de vueltas en carrera hasta que no identifiquemos la fuente de las vibraciones y pongamos fin a esta situación", completó Newey, cuya experiencia en Aston Martin no se inició como todos imaginaban dado que los bólidos AMR26 por él diseñados ya habían tenido problemas de confiabilidad en los ensayos oficiales en Bahrein. (ANSA).