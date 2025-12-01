Fórmula 1. Aston Martin presentará su monoplaza para 2026 el 9 de febrero

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El equipo de Fórmula 1 Aston Martin presentará el lunes 9 de febrero de 2026 el monoplaza para la próxima temporada, el primer monoplaza en el que ha trabajado desde cero el ingeniero británico Adrian Newey, ahora 'Team Principal' de la escudería de Silverstone, según anunció la estructura en redes sociales.

Con la nueva campaña de 2026, llega la nueva normativa de la Fórmula 1, un curso que genera mucha expectación alrededor de Aston Martin por contar como director con Newey, gurú de la aerodinámica y uno de los grandes responsables de los títulos de Red Bull de 2010 a 2013 y de 2021, 2022, 2023 y 2024.

Ahora, después de que el equipo de Silverstone anunciara su incorporación el 10 de septiembre de 2024 para el primer trimestre de 2025, Newey ha podido participar desde el primer momento en la creación del nuevo AMR26.

El nuevo bólido verde saldrá a la luz el 9 de febrero, después de la primera tanda de test en Barcelona, del 26 al 30 de enero del próximo año, por lo que el nuevo Aston Martin no saltaría a pista hasta los test en Baréin, del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20.