Fórmula 1: Aston Martin sale a pista

El impacto que produjo la salida a pista de los bólidos de la escudería con sede en Silverstone contrastó, sin embargo, con lo poco que giró en el circuito tras salir al ruedo a una hora del cierre de la jornada para volver casi de inmediato a boxes.

El nuevo AMR-26 fue conducido por el canadiense Lance Stroll y generó admiración entre los presentes por tener el diseño más radical hasta el momento en la presentación de los nuevos modelos de todos los equipos que competirán en esta temporada, aunque los que terminaron sorprendiendo fueron los Mercedes, los más veloces de la jornada.

Mientras Stroll completaba apenas una vuelta rápida para un total de cuatro a menor ritmo, el nuevo Aston Martin, totalmente negro y sin publicidad, detuvo su marcha en el ingreso a boxes, donde observaba con atención su compañero de equipo, el bicampeón mundial español Fernando Alonso.

Completamente negro también el McLaren MCL40 que hizo su estreno en la víspera con el campeón mundial británico Lando Norris y hoy salió a pista al comando del australiano Oscar Piastri, quien padeció debido a algunos problemas en el sistema de alimentación de combustible que lo obligaron a cerrar la jornada antes de lo previsto.

Mientras esto sucedía, Mercedes volvía a establecer los mejores registros, como sucedió en la víspera con el italiano Kimi Antonelli, hoy con el británico George Russell, que cerró con la vuelta más rápida al cronometrar 1'16"445 en la más veloz de las 77 que totalizó.

Fueron 90 las que completó Antonelli, la mejor de las cuales en 1'17"081 para cerrar por delante del monegasco Charles Leclerc, que totalizó una menos con la Ferrari SF-26 y cerró el día con un tiempo de 1'18"223. A sus espaldas se ubicó Piastri (1'18"445) con apenas 48 giros.

Sexto tiempo para el séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton 1'18"654, quien completó 85 vueltas al circuito y cerró bastante lejos del mejor tiempo de su compatriota y ex compañero de equipo en Mercedes, cuya W17 es hasta el momento la máquina que mejor impresión causó en estas cuatro primeras jornadas de ensayos.

"Hoy pude girar bastante y fue increíble. Es mérito de todos los que trabajan en la fábrica, que hicieron un trabajo fantástico para darnos una máquina que, hasta ahora, resulta realmente confiable. El año pasado, tuvimos un inicio pésimo y este es mucho más alentador", resumió Hamilton en su segunda temporada en el equipo italiano.

En pista giraron también el debutante Cadillac y Racing Bulls, que al igual que Mercedes ya "gastó" los tres días disponibles para probar los nuevos modelos antes de volver a hacerlo en Bahrein, escenario de los próximos ensayos de pretemporada, del 11 al 13 de febrero, y luego del 18 al 20 de ese mismo mes.

"Fue positivo porque recorrimos muchos kilómetros, que era el principal objetivo de estos ensayos. La máquina se siente bien, balanceada y eso es una buena noticia, aunque seguramente las cosas podrían cambiar en Sakhir, aunque confío que será para mejor", destacó Russell. (ANSA).