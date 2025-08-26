Fórmula 1: Cadillac anuncia a Sergio Pérez y Valtteri Bottas como su pareja de pilotos para la próxima temporada

BARCELONA, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

El equipo Cadillac Formula 1 Team ha anunciado este martes que el piloto mexicano Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas formarán su pareja de pilotos para la próxima temporada, en la que será el debut en la Fórmula 1 del equipo estadounidense, que contará en su equipo con dos de los pilotos más experimentados de la parrilla durante los varios años que durarán ambos contratos.

Tanto Sergio Pérez como Bottas se encontraban fuera de la parrilla, aunque el finlandés era piloto reserva de Mercedes, tras abandonar la temporada pasada las escuderías de Red Bull Racing y Kick Sauber, respectivamente. Entre ambos suman más de 527 participaciones en Grandes Premios y 16 victorias, formando una gran pareja en su debut en la categoría para el equipo estadounidense, que cuenta con el respaldo de General Motors y estará dirigido por el exdirector deportivo de Marussia Graeme Lowdon.

"Fichar a dos pilotos tan experimentados como Bottas y Checo es una clara señal de intenciones. Lo han visto todo y saben lo que se necesita para triunfar en la Fórmula 1. Pero lo más importante es que entienden lo que significa ayudar a construir un equipo", explicó Lowdon, sobre la elección del piloto mexicano y la del finlandés.

Por su parte, Pérez mostró su entusiasmo con su vuelta al Gran Circo. "Unirme al equipo Cadillac de Fórmula 1 es un nuevo capítulo increíblemente emocionante en mi carrera. Desde nuestras primeras conversaciones, pude percibir la pasión y la determinación detrás de este proyecto", reveló.

"Me enorgullece formar parte de un proyecto tan ambicioso y significativo desde el principio. Me complace enormemente formar parte de una alineación tan dinámica, y juntos creo que podemos ayudar a convertir a este equipo en un verdadero aspirante, el equipo de las Américas. Contamos con el apoyo de todo el continente y queremos que todos se sientan orgullosos", aseguró el piloto mexicano.

Mientras que Bottas quiso destacar la "visión a largo plazo" del equipo estadounidense. "Desde el momento en que empecé a hablar con el equipo Cadillac de Fórmula 1, sentí algo diferente: algo ambicioso pero a la vez con fundamento. Esto no es solo un proyecto de carreras; es una visión a largo plazo", declaró.

"No todos los días tienes la oportunidad de ser parte de algo que se construye desde cero y ayudar a darle forma para que realmente pertenezca a la parrilla de F1. He tenido el honor de trabajar con algunos de los mejores equipos del mundo y ya puedo ver el mismo profesionalismo y hambre aquí", destacó el finlandés, que ha abandonado su rol de piloto reserva en Mercedes para firmar por Cadillac.

Por último, director ejecutivo del equipo Cadillac de Fórmula 1 y de TWG Motorsports, una división de TWG Global, Dan Towriss, señaló el "equilibro perfecto" que forman el mexicano y el finlandés. "Bottas y Checo aportan el equilibrio perfecto entre talento, madurez y empuje", manifestó.

“No son solo pilotos consumados, sino constructores, colaboradores y profesionales que ayudarán a definir lo que representa el equipo Cadillac de Fórmula 1. Este momento marca más que un simple anuncio de alineación. Es el comienzo de un nuevo y audaz capítulo en el automovilismo estadounidense”, concluyó.