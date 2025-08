Fórmula 1: Carlos Sainz: "No hubiese podido hacer mucho más que decimotercero"

MADRID, 2 Ago. 2025 (Europa Press) - El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) ha asegurado que han "sufrido mucho" durante la sesión de clasificación del Gran Premio de Hungría, en la que cayó en Q2 para salir decimotercero, una posición que es "la máxima" que podría haber logrado este sábado, y espera que el domingo puedan mejorar sus prestaciones para intentar meterse "en la lucha por los puntos". "Ha sido un pelín comprometido ese último 'run' de la 'qualy', pero estoy contento de haber pasado a Q2 y estar en el 'Top 13' después de haber sufrido muchísimo durante todo el fin de semana. Este circuito creo que es el peor hasta ahora de todo el año para el coche y hemos sufrido mucho, porque para una buena vuelta de Q1 y una vuelta decente de Q2 con un poquito de tráfico no ha sido lo ideal salir del 'pitlane' tan tarde. Pero aun así, no creo que se pudiese haber hecho mucho más que decimotercero", señaló en declaraciones a DAZN. El madrileño reconoció que está siendo "un fin de semana muy duro" para el equipo". "No es el mejor, pero hemos hecho buenos pasos en la 'qualy' y nos ha permitido hacer lo máximo hoy, que era el decimotercero. A ver si mañana nos podemos colar en la lucha por los puntos", deseó. También explicó qué fue lo que más afectó para que el monoplaza ofreciese ese rendimiento. "Las ruedas y la preparación del neumático. Después de haber estado todo el fin de semana probando 'setups', volví a lo que conozco, y al final me ha funcionado", dijo. "Simplemente estábamos probando muchas cosas y al final volvimos a un 'setup' que conozco", añadió. Por último, analizó también las consecuencias del descenso de temperatura del trazado. "Ahora empezó a bajar muchísimo y eso dificultó mucho la preparación del neumático y al final parece que entendimos el porqué", apuntó. "Creo que va a llover por la noche, pero por el día no parece que vaya a llover mucho", finalizó sobre las previsiones para el domingo.