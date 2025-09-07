Fórmula 1.- Carlos Sainz: "Nunca he tenido una racha tan consecutiva de malos resultados"
Carlos Sainz: "Nunca he tenido una racha tan consecutiva de malos resultados"
1 minuto de lectura
MADRID, 7 Sep. 2025 (Europa Press) -
El piloto español Carlos Sainz (Williams) ha dicho que "nunca" había
"tenido una racha tan consecutiva de malos resultados" en su
trayectoria en la Fórmula 1, tras haber sido undécimo este domingo en
la carrera del Gran Premio de Italia, decimosexta cita del Campeonato
del Mundo.
"Es complicado de entender, complicado de aceptar, seguro. Nunca he
tenido una racha tan consecutiva de malos resultados o de mala racha
de cosas que te pasan en este deporte. Está siendo muy duro de
llevar, hoy otra vez otro palo después de Zandvoort y después de dos
'qualies' buenas, tanto en Zandvoort como ayer. Pero ya pasará, no me
queda otra", declaró Sainz a los periodistas desde el circuito de
Monza.
"Estábamos haciendo una buena remontada y eso que hemos salido con la
[goma] media. Éramos los últimos de la media y nos ha tocado extender
una media mucho mucho tiempo, aunque fuese ya degradando. Pero sí,
veníamos haciendo una buena remontada con la dura y hemos tenido un
toque con Bearman, creo que le han penalizado al final, así que nada
que añadir a eso. Una pena, pero otra vez cosas que pasan", señaló.
"Estábamos devolviendo al coche adonde debería haber estado ayer en
la 'qualy', dado que ayer sufrimos mucho con el neumático blando y
hoy el ritmo de carrera era bueno y estábamos volviendo a estar donde
merecíamos estar", agregó el piloto madrileño visiblemente abatido.
"Mientras pase todo este año y el año que viene cuando tengamos un
coche mejor y lleguen los podios, si llegan y no me pasen estas
cosas, estará bien", vaticinó. Luego abogó por "seguir mejorando como
piloto y como escudería" para "preparar el año que viene" del mejor
modo posible.
Por último, resumió cómo se siente con Williams. "Bien, muy contento,
la verdad. El equipo y yo creo que estamos haciendo un buen trabajo a
nivel de mejoras con el coche y cómo me voy adaptando al equipo. Solo
necesitamos un poco más de suerte", concluyó Sainz.
