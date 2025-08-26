Fórmula 1: “Checo” Pérez, de regreso

“No vuelvo solo, vuelve el grito de todo un país, vuelve la fuerza de todo un continente y vuelven millones de corazones”, afirmó Pérez, de 35 años, al recordar que desde su debut en la máxima categoría hace 14 años con Sauber, habiendo corrido luego con Force India, Racing Point y Red Bull, lo hizo “con la esperanza de millones que soñaban conmigo”.

También lo hice siempre acompañado de “mi familia y amigos”, destacó el mexicano en un video publicado en las redes sociales en el que celebró con euforia su confirmación como piloto de Cadillac a partir de 2026, con lo cual cumplirá con la promesa de regresar a la Fórmula 1 que realizó tras alejarse de Red Bull al final de 2024.

“Por el apoyo que me han dado todo este tiempo, estaré siempre agradecido. Por eso hoy quiero decirte que no vuelvo solo. Este es el siguiente, el siguiente capítulo”, reiteró Pérez, entusiasmado y “honrado” de ser parte de “un equipo que puede desarrollarse unido para que, con el tiempo, luchemos adelante”.

“Cadillac es un nombre legendario en el automovilismo estadounidense y ayudar a llevar a una empresa tan fantástica a la Fórmula 1 es una gran responsabilidad, que estoy seguro de asumir”, destacó el subcampeón mundial en 2023 que celebró seis victorias en 250 Grandes Premios disputados y se subió al podio en 34 oportunidades.

El ex compañero de equipo del tetracampeón mundial neerlandés Max Verstappen en Red Bull compartirá escudería con Bottas, ex compañero en Mercedes del séptuple campeón británico Lewis Hamilton (hoy en Ferrari) y quien en 246 Grandes Premios disputados festejó diez triunfos (67 podios), todos ellos con el equipo alemán.

El finlandés también lucía ilusionado por esta nueva chance que le llega, al igual que a Pérez, a los 35 años de edad y dijo: “Esto no es solo un proyecto de carreras, sino una visión a largo plazo y no todos los días tienes la oportunidad de ser parte de algo que se construye desde cero”.

“Desde el momento que inicié conversaciones con Cadillac percibí algo distinto, algo ambicioso y a la vez concreto”, agregó Bottas, en línea con lo expresado por Pérez, según el cual “formar parte de este equipo es un nuevo e increíblemente emocionante capítulo en mi carrera”.

“Desde las primeras charlas percibí la pasión y la determinación que hay detrás de este proyecto”, agregó el mexicano, con cuya designación, junto con la de Bottas, la escudería estadounidense evidentemente apuesta por la experiencia de ambos para abrirse camino en esta categoría. (ANSA).