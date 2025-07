Fórmula 1: Christian Horner: “Ha sido un honor formar parte de esta increíble era del automovilismo”

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - Christian Horner se mostró agradecido de haber vivido con Red Bull "un increíble viaje de 20 años juntos", que llegó a su fin este miércoles cuando el equipo austriaco decidió prescindir de sus servicios tras una exitosa etapa en una Fórmula 1 de la que tenido el "honor" de pertenecer en una "increíble era". "Después de un increíble viaje de veinte años juntos, hoy me despido con el corazón encogido del equipo que tanto he amado. Cada uno de vosotros, la increíble gente de la fábrica, habéis sido el corazón y el alma de todo lo que hemos conseguido", escribió Horner en su perfil de 'Instagram'. El británico recalcó que pese a las victorias o derrotas, "a cada paso del camino", se han apoyado "unos a otros". "Nunca lo olvidaré. Ha sido un privilegio formar parte de este equipo épico y dirigirlo, y estoy muy orgulloso de nuestros logros colectivos y de todos vosotros", advirtió. También dio las gracias "a los increíbles socios y aficionados" que les han permitido "competir". "Vuestro apoyo ha contribuido a que el equipo creciera desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una potencia de la F1 que ha conseguido 6 Campeonatos de Constructores y 8 Campeonatos de Pilotos", subrayó Horner. "Gracias también a nuestros rivales, sin los cuales no habría carreras. Nos habéis empujado, nos habéis desafiado y nos habéis permitido alcanzar logros que nunca soñamos. La competición ha hecho que cada victoria sea más dulce y cada revés una oportunidad para desarrollarnos y crecer", prosiguió el exjefe del equipo austriaco. El inglés recordó que la Fórmula 1 "es un deporte basado en la ambición, la pasión y el respeto". "Las rivalidades han sido feroces, pero el impulso mutuo por innovar y subir el listón es lo que ha hecho que este viaje sea tan especial. Ha sido un honor formar parte de esta increíble era del automovilismo. Me voy con un inmenso orgullo por lo que hemos logrado y también por lo que está en proyecto para 2026, y con un enorme respeto por todos los que han hecho de la F1 la cima que es hoy. Gracias a todos", sentenció.

