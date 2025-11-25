Fórmula 1.- Comunidad afirma que las obras del Madring van "a buen ritmo" y que se está ejecutando "todo lo previsto"

MADRID, 25 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado este martes que las obras del circuito que acogerá el año que viene el Gran Premio de España del Mundial de Fórmula 1 en Ifema Madrid van "a buen ritmo" y que se están ejecutando "todos los trabajos que estaban previstos".

Así lo ha expresado ante los medios de comunicación desde Plaza España, después de que el medio de comunicación italiano 'RMC Motori' pusiera en duda que se fuera a celebrar el evento debido a unos posibles retrasos en la ejecución de las obras.

"Los madrileños pueden estar muy tranquilos, las obras del circuito Madring de Fórmula 1 van a buen ritmo, se están ejecutando todos y cada uno de los trabajos que estaban previstos", ha subrayado el consejero, quien ha asegurado que la región va a volver a acoger un GP de F1 "a pesar de que la izquierda y la ultraizquierda trate de boicotear".