Fórmula 1: El campeón al ruedo

En la mejor de sus 91 vueltas al trazado catalán, Antonelli giró en 1'17"362 y precedió a su compañero británico George Russell (1'17"580 al cabo de 92 giros) y a Norris, que en la más veloz de sus 74 vueltas cronometró 1'18"307 para cerrar por delante del argentino Franco Colapinto, quien al comando del Alpine A526, impulsado este año con motores Mercedes, cronometró 1'19"150 en el mejor de sus 58 giros.

En una jornada en la que además de los mencionados también salieron a pista Haas, Racing Bulls y Audi y estuvieron ausentes Ferrari y Red Bull, únicos que participaron en la víspera en la segunda jornada de ensayos que se disputó bajo la lluvia, el campeón Norris lucía conforme considerando, además, que en estas sesiones los tiempos cuentan bastante poco y sirven en realidad para ir tomándole el pulso a las máquinas diseñadas bajo las nuevas reglas.

"Es genial ver cómo todo encaja y el trabajo duro del equipo se refleja en pista. Hoy fue una jornada para empezar a entender mejor cómo funcionan las cosas con el nuevo modelo y me pareció productiva", resumió el británico al reconocer que "conducir este McLaren (casi completamente negro, porque la nueva máquina será presentada oficialente el 9 de febrero) fue bastante distinto a conducir el del año pasado. Lo sentí un poco más lento en las curvas, pero en las rectas me resultó algo más rápido".

Antonelli también lucía conforme al final del día, al reconocer: "Para mí hoy fue mejor que el lunes, cuando salimos con pista mojada por la lluvia y eso me limitó bastante. Esta vez logramos completar una distancia de carrera y sumamos más kilómetros que nos permiten recolectar datos en base a los cuales el equipo podrá seguir trabajando" en el nuevo modelo, que lució sólido y confiable.

"Este auto es completamente nuevo y distinto del anterior y cada vuelta que pasa me voy adaptando más. Sumar kilómetros siempre es muy útil", reiteró el italiano, conforme porque Mercedes, dijo "completó el programa de trabajo que nos habíamos pautado, que es el principal objetivo de estos ensayos y esperamos que el último día resulte similar antes de viajar a Bahrein".

La última referencia apuntó al circuito de Sakhir, en el que la máxima categoría realizará los próximos ensayos de pretemporada, del 11 al 13 de febrero, y luego del 18 al 20 de ese mismo mes que, a diferencia de estos, serán abiertos al público antes de que se inicie el próximo campeonato, que se pondrá en marcha el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, primero de 24 con los que contará esta temporada, que promete una lucha más pareja entre todos los equipos.

Hoy, en una jornada en la que Williams (que repite al español Carlos Sainz y al tailandés Alexander Albon como pilotos titulares este año) volvió a ser la única escudería que no salió a pista en Montmeló (lo hará directamente en Bahrein), el francés Pierre Gasly cerró por detrás de su compañero Colapinto al cabo de 65 vueltas (1'19"297), por delante del británico Oliver Bearman (Haas), que completó el más veloz de sus 42 giros en 1'19"314, del anglo-sueco Arvid Lindblad (Racing Bulls), que giró en 1'19"420 y realizó un total de 119 vueltas, y del alemán Nico Hlkenberg, que salió al ruedo con Audi en el mejor de sus 68 giros lo hizo en 1'21"010.

Mañana será el turno de Aston Martin, con el bicampeón mundial español Fernando Alonso y el canadiense Lance Stroll, y también para que la Ferrari SF26 vuelva a salir al ruedo con la ilusión de recuperar la gloria del pasado tras haberlo hecho en la víspera con lluvia, lo cual impidió observar su posible potencial, que ya le reconoce el séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton.

"Las sensaciones son buenas, pero resultó complicado con la pista mojada, aunque entender cómo funcionan los neumáticos en esas condiciones resultó productivo. Creo que completamos cerca de 120 vueltas y seguiremos probando. Me siento orgulloso de todos los que trabajan en el equipo y en la fábrica de haber llevado la máquina hasta este nivel", destacó.

"Tenemos que seguir así porque queda mucho, mucho por hacer, pero las primeras impresiones son buenas, aunque habrá que ajustar algunos pequeños detalles. No veo la hora de probar la nueva Ferrari con pista seca, será muy útil para tener una idea más acabada de cómo funciona", finalizó el británico. (ANSA).