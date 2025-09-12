LA NACION

Fórmula 1: El Gran Premio de F1 en Madrid inicia este sábado en Puerta del Sol la cuenta atrás para su estreno en 2026

Fórmula 1: El Gran Premio de F1 en Madrid inicia este sábado en Puerta del Sol la cuenta atrás para

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Fórmula 1: El Gran Premio de F1 en Madrid inicia este sábado en Puerta del Sol la cuenta atrás para
Fórmula 1: El Gran Premio de F1 en Madrid inicia este sábado en Puerta del Sol la cuenta atrás para Bryn Lennon - Formula 1 - Formula 1

MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gran Premio de España, que se disputará en el trazado madrileño de Madring del 11 al 13 de septiembre de 2026, inicia este sábado en la Puerta del Sol la cuenta atrás para su estreno con un contador gigante, según un comunicado de la organización del evento.

La Puerta del Sol será testigo del inicio de la cuenta atrás para el regreso de la F1 a Madrid el año que viene, con el GP de España que se celebrará en Madring. Y la organización, cuando resta justo un año para que se apegue el semáforo y arranque la carrera en el trazado madrileño, escenificará con un contador gigante el comienzo de la espera.

Este evento se llevará a cabo este sábado a las 15.00 horas en la boca de metro Puerta del Sol, la del Kilómetro 0, la más cercana al edificio de la Real Casa de Correos. Y contará con la intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz; el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio; y el vicepresidente de Ifema Madrid, Daniel Martínez.

LA NACION
Más leídas
  1. Cuánto cobran los jubilados en octubre
    1

    Cuánto cobran los jubilados en octubre de 2025 con el aumento confirmado

  2. Lanzan un nuevo SUV todoterreno con garantía de un millón de kilómetros
    2

    Lanzan un nuevo SUV todoterreno con garantía de un millón de kilómetros

  3. Una jugada antes del anuncio del lunes: Milei modificó partidas y consolidó el superávit
    3

    A poco de anunciar el presupuesto del año que viene, Milei modificó las partidas y consolidó el superávit

  4. ¿Cuándo debo podar el limonero de mi casa?
    4

    ¿Cuándo debo podar el limonero de mi casa?

Cargando banners ...