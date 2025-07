Fórmula 1: El neerlandés Max Verstappen confirma que se queda en Red Bull: "Es hora de acabar con todos los rumores"

MADRID, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - El piloto neerlandés Max Verstappen ha dicho este jueves que "es hora de acabar con todos los rumores" y por eso ha confirmado que se quedará en la escudería Red Bull Racing de Fórmula 1, después de que el inglés George Russell admitiera que está cerca de firmar un nuevo contrato con Mercedes. Antes del Gran Premio de Hungría de este fin de semana y de un descanso veraniego de tres semanas, Verstappen fue preguntado sobre negociaciones con 'Toto' Wolff, director del equipo Mercedes, y el neerlandés afirmó que se quedará la próxima temporada en el equipo con sede en Milton Keynes. "El problema es que la gente divaga mucho durante toda la temporada, mientras que el único que realmente puede o debe hablar no habla", apuntó 'Mad Max' a varios periodistas. "Ése soy yo y lo hago a propósito porque no tiene sentido empezar a tirar cosas por ahí y, en realidad, eso debería ser igual para todos", argumentó el tetracampeón del mundo de F1. "A algunas personas simplemente les gusta causar revuelo y a otras simplemente les gusta crear drama, pero para mí siempre ha sido bastante claro y también para el año que viene", añadió Verstappen en su rueda de prensa. "Ya estoy discutiendo con el equipo los planes, las cosas que queremos cambiar el año que viene, lo cual significa que también me quedaré con el equipo el año que viene; y si mi barco está al lado del de 'Toto', pues el barco está al lado del de 'Toto'", respondió sobre sus yates. En este sentido, aclaró que "puedes tener una relación personal con alguien incluso si no tienes una relación laboral con él". "Creo que es hora de acabar con todos los rumores y para mí siempre ha estado bastante claro que me quedaría de todas formas", aseveró Verstappen sobre Red Bull. Pese a llevar poco tiempo como CEO del Red Bull Racing, el neerlandés elogió el nombramiento de Laurent Mekies para ese cargo. "Hablamos de muchas cosas, para ser sinceros", declaró Verstappen. "Es muy amable, muy abierto y muy motivado, muy motivado", insistió el vigente campeón de la F1. "Y eso es por supuesto lo que uno espera de un jefe, y me gusta. Está creando un ambiente agradable y estoy muy entusiasmado por el futuro y por lo que podemos hacer juntos", admitió. "Claro que este año la influencia sobre el coche es difícil. Te lanzas a mitad de temporada, pero por supuesto de cara al futuro tienes mucha más voz e influencia. Al menos para mí, me está planteando las preguntas e ideas adecuadas", concluyó.