Fórmula 1: "El sueño continúa", Hamilton

A sólo dos jornadas del inicio de las acciones en la máxima categoría en Melbourne y en un Mundial que promete renovadas emociones y algunas sorpresas debido a los radicales cambios reglamentarios operados, Hamilton reiteró su promesa de dar batalla por la gloria y de pelear por una inédita octava corona en la Fórmula 1.

En la previa del Gran Premio de Australia que pondrá en marcha este domingo una nueva temporada, el piloto de Ferrari repasó su vasta y prolífica experiencia a lo largo de 20 años "con alegrías increíbles y traspiés brutales, con más errores de los que se puedan contar", según sus palabras.

Con 105 victorias y 104 pole position que lo convierten en el piloto récord en ambos rubros, Hamilton afirma que "aquellos errores hicieron que este viaje haya sido todavía más dulce" y aseguró que la fórmula del éxito es "tomar el destino en tus manos porque todo lo que deseas para tener éxito está dentro de tí".

"También necesitas ayuda a lo largo del camino y yo la tuve, pero el fuego sagrado siempre estuvo encendido", completó el piloto que debutó en la máxima categoría con McLaren-Mercedes, que cosechó su primera corona con esa escudería en 2008, sumó las seis restantes con Mercedes (2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020) y sueña ahora con festejar una con Ferrari.

"Estaré eternamente agradecido por todas las lecciones aprendidas, por los momentos de paz y de caso y con las personas que me ayudaron a hacer realidad mis sueños, aunque también con aquellos que no creyeron en mí y con quienes buscaron sacarme del camino. Todavía estoy aquí y estoy de pie, con hambre de gloria y persiguiendo esos sueños", concluyó.

Los ensayos de pretemporada arrojaron resultados que permiten ilusionarse a la escudería italiana con volver a pelear arriba, a pesar de algunas dudas expresadas por el propio Hamilton y gracias al mejor tiempo que estableció a lo largo de varias jornadas su compañero monegasco y flamante esposo Charles Leclerc, al volante de la SF-26.

Un modelo que parece estar un paso por delante de su predecesor, tal como reconoce el jefe del equipo, Frederic Vasseur, cuando afirma que "los ensayos en Bahrein nos permitieron completar el programa previsto y recopilar datos fundamentales para mejorar nuestra comprensión de la SF-26".

"Hemos trabajado de manera metódica en distintas áreas y recabado información útil", agregó al recordar que "los test no siempre reflejan la realidad y serán las primeras libres en Melbourne las que nos darán una idea más acabada de para qué estamos respecto de nuestros adversarios".

"Pero como en cada inicio de temporada debemos comenzar con humildad", recomendó a poco de volver a encenderse los motores en un campeonato que arranca condicionado por la guerra desatada por Estados Unidos e Israel al bombardear Irán el 28 de febrero, situación que generó muchas dificultades logísticas en los equipos de la Fórmula 1. (ANSA).