Fórmula 1: En casa de herrero...

El incidente, en el que participaron otras personas que viajaban con él pero ningún otro vehículo, ocurrió en la madrugada del domingo en San Marino por causas no establecidas y fue dado a conocer hoy.

Según se supo, Antonelli perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un muro en el municipio de Serravalle y, a pesar de los daños que sufrió el Mercedes, todos sus ocupantes resultaron ilesos.

El joven piloto italiano participó recientemente de los ensayos oficiales privados de las escuderías en Montmeló, de cara al inicio de una nueva temporada que traerá aparejados grandes cambios a nivel reglamentario que prometen una lucha más cerrada en el campeonato (ANSA).