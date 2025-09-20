Fórmula 1.- Fernando Alonso: "Es un poco inesperado estar tan arriba, casi llegamos al milagro"

MADRID, 20 Sep. 2025 (Europa Press) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin), que saldrá undécimo en el Gran Premio de Azerbaiyán, ha reconocido que es "un poco inesperado" haber rozado la Q3 en la sesión de clasificación, lo que le deja "un sabor amargo", y espera que el domingo en carrera puedan estar en la zona de "puntos".

"Me he quedado muy cerca, pero un poco inesperado estar tan arriba. me quedo con el P11, que es fantástico y no lo esperábamos. Casi llegamos al milagro de la Q3, pero ojalá mañana podamos estar en los puntos", señaló a DAZN tras la clasificación en Bakú.

En este sentido, el asturiano aseguró que el viernes las sensaciones eran mucho peores que este sábado. "Ayer iba realmente mal y pensamos que la Q1 era nuestro límite hoy, así que es un poco una sorpresa positiva estar undécimo. Pero fue una crono extraña, con tantas interrupciones, tantas banderas rojas, que igual no todo el mundo ha hecho las vueltas buenas en el momento bueno, así que igual hemos tenido acierto al intentar aprovechar las oportunidades y un poco de suerte también. A ver mañana si podemos mantener esas posiciones de estar al límite de los puntos", manifestó.

Sobre la situación en el circuito, donde este sábado se han visto seis banderas rojas por accidentes, explicó que "hay mucho viento y muy constante". "Cuando hay viento constante ya te esperas en ciertas curvas tener más agarre, en otras tener más dificultades, pero va cambiando, así que es un poco una lotería cada vuelta. Mañana esperamos que sea lo mismo, así que va a ser una carrera difícil", subrayó.

"El sabor de boca siempre te queda un poco amargo porque en la Q2, por ejemplo, solo pude dar una vuelta, la última; estaba sin tiempo a falta de un minuto para la bandera roja, así que siempre piensas que puedes ganar media décima aquí o allá, pero al mismo tiempo pienso que es lo mismo para todos y han tenido muy pocas oportunidades de hacer una vuelta y quizás por eso estamos undécimos", concluyó.