Fórmula 1. Fernando Alonso: "Este coche es mucho más difícil de conducir de lo que se ve por la tele"

MADRID, 30 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) se mostró contento con el inesperado séptimo puesto de este domingo en el Gran Premio de Catar, un "mejor, imposible" teniendo además en cuenta lo "difícil" que es conducir su coche.

"No sé si he sumado 30 puntos en todo el año y hoy he sumado ocho aquí. Ha sido el mejor fin de semana con diferencia, siempre en el 'Top 10', y en carrera no esperaba terminar séptimo. El coche de seguridad varió las estrategias, hubo más interés en la carrera. En cuanto a nosotros, no tenemos ritmo y afortunadamente Catar es el segundo circuito más difícil de adelantar después de Mónaco, los pudimos mantener detrás", dijo en declaraciones a Dazn.

El doble campeón del mundo explicó la dificultad de conducir el Aston Martin. "Mejor, imposible. Ya desde la salida salió todo muy bien. Hicimos un 360, el coche es totalmente inconducible a momentos, perdí el coche y afortunadamente Catar tiene asfalto suficiente y pudo seguir", afirmó.

"Nosotros no podemos empujar, acabamos con el neumático delantero. Es mucho más difícil de conducir este coche de lo que se ve por la tele", terminó, pensando ya en la última cita del Mundial, la próxima semana en Abu Dabi.