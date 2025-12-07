Fórmula 1.- Fernando Alonso: "Hay poco de lo que estar orgullosos esta temporada"
Fórmula 1. Fernando Alonso: "Hay poco de lo que estar orgullosos esta temporada"
MADRID, 7 dic. 2025 (Europa Press) -
El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin), que ha terminado sexto en el Gran Premio de Abu Dabi, ha asegurado que "hay poco de lo que estar realmente orgullosos" esta temporada, en la que han tenido "un coche dificilísimo de conducir", además de apuntar que si dispone de un monoplaza normal aspira a "acabar primero".
"Este año no podemos estar muy satisfechos. Hemos tenido un coche dificilísimo de conducir, hemos acabado séptimos en Constructores, así que hay poco de lo que estar realmente orgullosos. Que las actuaciones personales hayan sido buenas, que hayamos acabado bien en el campeonato, cerca de pilotos o coches con los que no deberíamos estar, lo cogemos, pero no sirve de mucho. Aquí se gana o no se gana, y este año no hemos ganado ni hemos estado cerca de ello", señaló en declaraciones a DAZN.
Además, el asturiano reconoció que está "cansado por estas últimas carreras y viajes". "Austin, México, Brasil, Las Vegas, Catar y Abu Dabi, han sido muchos cambios de horario, muchos viajes, muchos aviones. Tienes ganas ya de terminar para poder descansar y preparar bien el año que viene. Estoy contento: séptimo en Catar y sexto aquí, son más puntos de los que pensaba", confesó, antes de responder con claridad qué podría hacer si tuviese un coche más normal: "Acabar primero. Vamos a por ello".
Respecto a lo sucedido este domingo, afirmó que había sido "una carrera de gestión". "No teníamos a veces la velocidad para separarnos del grupo, así que intentas hacer una carrera inteligente para que no te pasen, ofreciendo el DRS cuando hace falta, no ofreciéndolo cuando no haga falta, y cuidando los neumáticos hasta el final", manifestó.
También desveló que estuvo pendiente de la lucha por el título. "No pasó nada en carrera. No sé si fue un poco aburrida, desde el coche seguramente fue larga y aburrida, pero desde fuera no lo sé. Lo seguía un poco, Veía que Piastri iba primero mucha parte de la carrera, pero supongo que era porque no había parado todavía, entonces estaba un poco confundido", indicó.
"No podía seguirla del todo, y tampoco me apetecía preguntarle al equipo si había parado Piastri o no, porque iban a pensar que estaba a otra cosa y no a lo mío. Los tres lo merecían, y solo uno puede ganar. Lando fue este año, pero los tres han hecho un trabajo increíble", concluyó.