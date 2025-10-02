Fórmula 1.- Fernando Alonso: "Queremos volver a estar más arriba, las últimas carreras han sido malas"

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) insistió este jueves en que quiere "volver a estar más arriba" tras las "malas" carreras en el Gran Premio de Italia y de Azerbaiyán, en las que su monoplaza fue "el noveno o el décimo" coche de la parrilla por rendimiento.

"En Singapur intentamos volver un poco a unas prestaciones un poco mejores. Las últimas carreras han sido bastante malas, en Monza y en Bakú éramos el noveno coche o el décimo, seguramente en Monza", lamentó el asturiano en la previa del Gran Premio de Singapur en declaraciones a DAZN recogidas por Europa Press.

Así se refirió el bicampeón del mundo de F1 a su abandono en Monza y su decimoquinto lugar en Bakú hace dos semanas, después de sumar en seis de los siete GP anteriores. Por ello, desea "volver a estar un poco más arriba" en Marina Bay para "tener esa posibilidad de coger algún punto si está disponible".