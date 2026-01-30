Fórmula 1: Ferrari brilla en el cierre

Un golpe de escena del equipo italiano que apuesta a recuperar la gloria de antaño con los cambios reglamentarios operados en la máxima categoría y hoy dio un golpe en la mesa como para decir presente y poner en guardia a Mercedes y a McLaren, que se anunciaban como los rivales a vencer en la cuatro sesiones previas.

Hamilton, que también irá por su "resurrección" este año luego de una primera temporada para el olvido con Ferrari, giró en 1'16"348 en la más veloz de sus 67 vueltas al trazado catalán, mejorando por dos décimas el tiempo establecido previamente por su compatriota Lando Norris, flamante campeón mundial, al comando del nuevo McLaren MCL40.

Un registro con el que Hamilton dejó atrás, además, el mejor tiempo que hasta ahora había establecido en la víspera su ex compañero de equipo en Mercedes, el también británico George Russell (1'16"445) al volante del W17 que había dejado las mejores impresiones en esta primera semana de ensayos.

Leclerc había estado cerca de ese tiempo cuando salió a pista por la mañana con la SF26 y en la más veloz de sus 78 vueltas al circuito cronometró 1'16"653, para empezar a ilusionar a los fanáticos del equipo italiano, aún a sabiendas de que lo que cuenta en estos momentos es tomarle el pulso y ajustar detalles a las nuevas máquinas.

Como sea, a minutos del cierre, Hamilton dijo presente y, como reza el dicho, terminó siendo el último el que ríe mejor, al menos hasta que los bólidos vuelvan a salir a pista el 11 de febrero para completar otras tres jornadas de ensayos oficiales de pretemporada que, a diferencia de estos, serán abiertos al público.

"Este es el cambio más radical que experimenté en 20 años de carrera", decía hace pocos días el séptuple campeón mundial, entusiasmado porque la nueva Ferrari parece ser más dócil que su predecesora a pesar de que los cambios reglamentarios obligan a todos los pilotos a adaptarse a distintas condiciones de manejo.

Lo cierto es que cada escudería contó con tres jornadas para recabar datos y para que los protagonistas empiecen a familiarizarse con esos cambios, como debieron hacerlo el martes los pilotos de Ferrari en una jornada condicionada por las lluvias.

"Fue una experiencia importante para entender cómo funciona la máquina en esas condiciones de pista", reconoció Leclerc, quien se mostró "satisfecho" también porque "hoy aceleramos un poco más para tratar de llevar al límite a la nueva SF-26" y, por lo visto, respondió.

"Fue una semana muy productiva", coincidió Hamilton, al afirmar: "Hemos hecho un gran trabajo y el clima en el equipo es realmente muy bueno. Veo a todo el mundo muy concentrado", destacó, mientras Russell también lucía satisfecho porque "es un placer manejar la W17 y después de completar muchos giros, no hemos tenido problemas graves".

"Una buena experiencia que me permitió aprender muchas cosas de la nueva Mercedes", dijo por su parte el italiano Andrea Kimi Antonelli, según el cual esto hará que "encaremos los próximos ensayos con una gran convicción y con mucha esperanza".

El campeón Norris era otro de los que lucía conforme, al igual que su compañero australiano Oscar Piastri, después de haber probado el MCL40 y destacar que no la había llevado hasta el límite en ninguno de los 188 giros realizados, esperando hacerlo tal vez del 11 al 13 de febrero en Sakhir, donde del 18 al 20 de ese mes, equipos y pilotos tendrán la posibilidad de realizar los últimos ajustes antes del comienzo de una nueva y prometedora temporada en Australia. (ANSA).