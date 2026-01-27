Fórmula 1: Ferrari y Red Bull al ruedo

En la sesión inicial, a puertas cerradas, Leclerc completó su mejor vuelta al comando de la nueva SF26 en 1'20"80, apenas ocho milésimas por encima del registro establecido por Verstappen al volante del RB22 impulsado por motor Ford, que completó 27 giros al trazado catalán y refrendó su potencial en una temporada que promete revolucionar la máxima categoría con los cambios reglamentarios

"Fue lindo volver a las pistas. Esta máquina es completamente nueva y muy distinta a las que habíamos conducido hasta ahora.

Por ese motivo, todavía estamos tratando de comprender mejor si todo funciona correctamente y parece que sí", comentó Leclerc tras sus primeras sensaciones con el nuevo modelo del equipo italiano, que tiene reminiscencias de aquellos que lo llevaron a la cima hace décadas.

Más de 60 vueltas completó Leclerc con la SF26 cuyo habitáculo de color blanco contrasta con el rojo tradicional de Ferrari y remite a aquel bólido que consagró en su momento al recordado tricampeón mundial austríaco Niki Lauda en la década del '70, una especie de presagio para la escudería de Maranello y para el propio piloto monegasco, quien auguró: "Espero que este año sea el bueno".

"Las condiciones de pista no fueron óptimas debido a la lluvia, pero avanzamos en nuestro programa y no estamos enfocados en la prestación. Nos interesa examinar los sistemas nuevos y verificar que todo funcione. Por eso, creo que la jornada de hoy resultó positiva. Por el momento, todo parece marchar en la dirección correcta", completó Leclerc, que cerró a sólo ocho milésimas de segundo de un Verstappen que completó 27 giros al trazado.

Por la tarde, la tormenta se intensificó y la pista mojada le impidió a Hamilton mejorar el registro de su compañero para cerrar con un tiempo de 1'33"455 habiendo completado algunas vueltas menos que el monegasco (entre ambos totalizaron 110) en una sesión en la que Hadjar giró en 1'31"981 en la más veloz de las 50 que llegó a realizar antes de sufrir un despiste a menos de media hora para el cierre de la sesión, aunque sin consecuencias para el piloto.

El sucedido con el francés, promovido como piloto del titular equipo austríaco en esta temporada en reemplazo del japonés Yuki Tsunoda y quien había sido el más veloz en la jornada previa de ensayos, obligó a interrumpir las acciones para permitir el ingreso de la grúa, aunque también Verstappen acusó algunas dificultades al volante del RB22 y también sufrió un despiste, menos aparatoso que el de su nuevo compañero, que limitó su tiempo en pista.

La expectativa ahora está puesta en el estreno de los McLaren MCL40, que saldrán a pista por primera vez mañana y el viernes en Montmeló al comando del campeón mundial británico Lando Norris y del australiano Oscar Piastri, después de que el equipo optase por no arriesgar frente a las condiciones climáticas imperantes. (ANSA)