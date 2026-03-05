Fórmula 1: Hamilton, "forever young"

En la previa del comienzo de las acciones en el circuito Albert Park de Melbourne, que albergará la primera competencia de un campeonato completamente distinto también por los cambios reglamentarios radicales, Hamilton luce ilusionado con la posibilidad de pelear por una inédita octava corona en la máxima categoría.

"El objetivo es ganar y debemos aprovechar al máximo cada oportunidad", afirmó el piloto británico antes de iniciar su vigésima temporada en la Fórmula 1 en un trazado que lo vio debutar con McLaren-Mercedes como compañero del español Fernando Alonso, con quien compartió el segundo puesto, ambos con 109 puntos, uno por detrás del campeón.

Fueron 110 los que cosechó el finlandés Kimi Raikkonen, artífice del último festejo de Ferrari en la máxima categoría con un equipo en el que por entonces competía el brasileño Felipe Massa, que terminó en el cuarto puesto con 94 unidades.

La escudería italiana dejó buenas sensaciones en los ensayos de pretemporada en los que la SF-26 lució competitiva y con la que tanto Hamilton como el monegasco Charles Leclerc, que iniciará su primera temporada como hombre casado, esperar recuperar el brillo de antaño y sepultar definitivamente las decepciones que dejó el pasado torneo.

Máquinas más livianas, de menores dimensiones e híbridas (impulsadas por combustibles renovable y energía eléctrica) al mando de las cuales no muchos se sintieron cómodos con los cambios, incluido el tetracampeón mundial neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, que las calificó como un "Fórmula E con anabólicos".

Antes de ponerse en marcha las pruebas libres en Australia, donde hace un año cantó victoria el hoy flamante campeón mundial británico Lando Norris con McLaren, su compatriota Hamilton anticipó: "Mercedes parece ser muy veloz y Red Bull no mostró su verdadero potencial aún".

"Pero nosotros contamos con un gran grupo detrás y hemos hecho muchos kilómetros gracias al trabajo increíble del equipo y de los trabajadores en la fábrica. Hemos aprendido mucho y estamos dejando atrás aspectos negativos y mirando el futuro con aquellos positivos del año pasado", comentó.

"Estamos atentos, preparados y sabemos qué tenemos que hacer.

Nos espera un desafío enorme con este nuevo reglamento", reconoció antes de aludir a esa sensación distinta que siente de cara a la que será su segunda temporada en Ferrari comparada con la primera.

"Después de haber compartido un año con el equipo y habiendo aprendido a comprender su cultura, sus modos, encontrando el mejor modo de trabajar juntos, creo que estamos en un buen momento y eso me hace sentir mucho más cómodo y, de hecho, más feliz también", confesó Hamilton.

De la primera experiencia en Ferrari, afirmó que fue frustrante porque "me hizo olvidar quién era, pero ese Lewis ya quedó atrás y hoy no me siento como si esta fuese mi vigésima temporada en la Fórmula 1, por el contrario, me siento más joven que nunca, más fresco".

"Es una cuestión de mentalidad y físicamente me siento en óptimas condiciones. Les agradezco a quienes querían tirarme afuera", concluyó, al compartir el optimismo de su compañero Leclerc, quien lucía el anillo de matrimonio tras su boda reservada en Montecarlo con Alexandra Saint Mleux.

"Fue un día inolvidable, pero después de la ceremonia tuve que subirme de inmediato al avión para viajar hasta aquí y llegué en alas del entusiasmo", comentó el respecto Leclerc, quien en lo que hace al inicio de la temporada coincidió al afirmar: "Hemos aprendido mucho de la SF-26 en los ensayos".

"Ahora nos toca a nosotros descubrir dónde estamos respecto de nuestros rivales", agregó al advertir que "Mercedes, creo, escondió parte de su verdadero potencial", aunque destacó que "todos llegamos al volante de un auto completamente nuevo y será una batalla más abierta. Hemos trabajado bien, ahora veremos para qué estamos". (ANSA).