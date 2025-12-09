Fórmula 1.- Helmut Marko deja Red Bull: "Es el momento de poner fin a este capítulo largo, intenso y exitoso"

MADRID, 9 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El asesor del equipo de Fórmula 1 Oracle Red Bull Racing, el austriaco Helmut Marko, dejará su cargo en la escudería una vez termine el año 2025, según confirmó la firma de bebidas energéticas, después de 20 años, 417 carreras, 6 Mundiales de Constructores y 8 Mundiales de Pilotos.

El papel de Marko en el desarrollo de la marca y el programa Red Bull Junior ha sido clave, asesorando de manera directa sobre qué pilotos debían comenzar su camino en la Fórmula 1 con Racing Bulls, el equipo 'filial' de Red Bull, con el objetivo de ascender con los 'energéticos'.

Durante su vínculo con Red Bull durante 20 años, ha supervisado la progresión de 20 pilotos a la Fórmula 1, entre ellos Max Verstappen y Sebastian Vettel, que llegaron a ganar ocho títulos entre ambos para Red Bull, o el español Carlos Sainz.

"He estado involucrado en el automovilismo durante seis décadas, y los últimos más de 20 años en Red Bull han sido un viaje extraordinario y extremadamente exitoso", señaló Marko en un comunicado. "Ha sido una época maravillosa en la que he podido ayudar a dar forma y compartir con tanta gente con talento. Todo lo que hemos construido y conseguido juntos me llena de orgullo", agregó.

Además, reconoció que "perder por poco el Mundial esta temporada", quedando Verstappen a dos puntos de Lando Norris, flamante campeón, le ha "conmovido profundamente". "Me ha dejado claro que ahora es el momento adecuado para mí personalmente para poner fin a este capítulo tan largo, intenso y exitoso", explicó. "Estoy convencido de que el año que viene volverán a luchar por los dos títulos mundiales", zanjó.

Red Bull anuncia que Marko dejará el equipo solo seis meses después de la marcha de Christian Horner. "Es una noticia muy triste que Helmut nos deje", dijo el director del equipo, Laurent Mekies. "Ha sido una parte integral de nuestro equipo y de todo el programa de Red Bull durante más de dos décadas. Este es, por tanto, el final de un capítulo de notable éxito. Su marcha dejará un vacío y le echaremos mucho de menos", comentó.

"Me gustaría expresar mi más sincera gratitud por su apoyo incondicional, no sólo en los últimos meses, sino también durante mis primeros días en la Scuderia Toro Rosso. En lo personal, Helmut, junto con Oliver Mintzlaff, fue la fuerza impulsora que me trajo de vuelta a la familia Red Bull, primero en Faenza y luego este verano en mi actual puesto en Milton Keynes. Helmut es un verdadero piloto de corazón, siempre nos empuja al límite, siempre dispuesto a asumir riesgos en pos de nuestros objetivos", añadió.

Finalmente, Oliver Mintzlaff, el director general de Proyectos Corporativos e Inversiones de Red Bull, lamentó "profundamente" la decisión de Marko. "Ha sido una figura influyente durante más de dos décadas, y su marcha marca el final de una era extraordinaria", relató.

"Desempeñó un papel decisivo en todas las decisiones estratégicas clave que hicieron de Red Bull lo que es hoy: un múltiple campeón del mundo, un motor de innovación y una piedra angular del automovilismo internacional", elogió, antes de destacar su "instinto para los talentos excepcionales". "Su pasión, su valentía para tomar decisiones claras y su capacidad para detectar el potencial permanecerán inolvidables", afirmó.

Y por ello, "tras una larga e intensa conversación" respetó los "deseos" de Marko. "Tenía la impresión de que era el momento oportuno para que diera este paso. Aunque su marcha dejará un vacío importante, nuestro respeto por su decisión y nuestra gratitud por todo lo que ha hecho por Red Bull lo superan", dijo.

Su impacto en la F1 actual se extrae del dato de que 7 de los 20 pilotos de la parrilla de este año han pasado por el Programa Red Bull Junior (Verstappen, Alex Albon, Carlos Sainz, Isack Hadjar, Liam Lawson, Yuki Tsunoda y Pierre Gasly).