Fórmula 1.- Ifema defiende que obras para la F1 se hacen "de acuerdo a la ley" y cumpliendo límites de ruido

MADRID, 7 Nov. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, ha defendido este viernes que las obras para el circuito de Fórmula 1 en el distrito de Valdebebas se están haciendo "de acuerdo a la ley" y cumpliendo con los límites de ruido.

En los Desayunos Madrid de Europa Press, el líder de Ifema Madrid ha reconocido que aunque las obras "perturban" porque todo "lleva un proceso", en "todo momento" se está hablando con las asociaciones de vecinos, a los que ha pedido paciencia.

Además, ha asegurado que se les está informando de los avances pese a los "bulos" que se están difundiendo y ha afirmado que estas reuniones se tienen que mantener en el ámbito privado. A ello, ha añadido que el premio va a ser "bueno" para la imagen de Madrid y de España.

Sobre los ruidos, ha indicado que se está realizando mediciones y se está en "contacto directo" con las diferentes administraciones, siempre "dentro de los límites". Por otro lado, y acerca de la afección a la movilidad, ha subrayado que es cierto que preparar un circuito "genera molestias", especialmente en el primer año.

"Se está informando en tiempo de todo lo que está haciendo. Que haya gente evidente en el que no esté contenta, no voy a decir yo lo contrario, porque en este país no todos pensamos de la misma forma, yo respeto, pero todo lo que estamos haciendo es de acuerdo a la ley", ha reivindicado.

De los Mozos ha indicado que "todos los días" recibe información sobre la situación de la obra y de cómo van los movimientos de tierra, el asfalto o las pruebas. "Vamos bien, vamos en avance. Y es importante haber acelerado ahora, porque los inviernos nunca sabemos cómo vienen, y si te llega un invierno con mucha lluvia pues nos puede retrasar. Ahora es el momento de acelerar", ha trasladado.

También se ha referido a unos 30 árboles que han tenido que ser cortados por las obras y "ya se están replantando", por lo que pese a que haya gente que "no está contenta", ha incidido en los beneficios que se va a traer el premio para la ciudad.