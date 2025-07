Fórmula 1: La Justicia deniega cautelares solicitadas por Más Madrid contra la licencia para construir el circuito de F1

MADRID, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 27 de Madrid ha denegado las medidas cautelares solicitadas por Más Madrid contra la licencia concedida por el Ayuntamiento de la capital para la construcción del circuito y las instalaciones del Gran Premio de Fórmula 1 en Ifema Madrid. En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la jueza indica que no está "acreditada la existencia de los perjuicios irreparables invocados" por Más Madrid, en lo que se refiere a los efectos causados a los ciudadanos por las obras, emisiones de gases o ruidos, así como la contaminación acústica derivada de la explotación de un circuito de carreras y los efectos sobre el arbolado y la sanidad ambiental. El fallo añade además que la alegación de Más Madrid resulta "carente de prueba alguna" y daría a entender que "cualquier construcción o ejecución de una obra debería paralizarse por el mero hecho de provocar molestias y tal no puede ser la razón" de suspenderlas. Igualmente, la jueza no aprecia la "irreversibilidad de la situación generada por la ejecución del circuito" que apunta la formación liderada por Rita Maestre, "dada la reversibilidad de la situación de los terrenos eventualmente afectados mediante los trabajos de restauración" previstos. En materia de contaminación acústica, el fallo indica que sí existe un informe, con medidas orientadas a minimizar el impacto del circuito. Respecto al perjuicio sobre el patrimonio arbóreo, la jueza subraya que el planteamiento de Más Madrid únicamente se basa en "un hipotético incumplimiento" por parte de Ifema y del Ayuntamiento en relación con su obligación de preservar y cumplir con la ley en esta materia. En cuanto a los efectos que puede provocar la construcción del circuito sobre la sanidad ambiental, la resolución judicial tampoco atiende los argumentos de Más Madrid tildando la alegación de "genérica". La jueza también ha recordado el precedente de la desestimación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de la medida cautelar solicitada por Más Madrid el pasado mes de junio y que ha tenido un carácter de "especial relevancia" en este procedimiento. Así, ha recordado la denegación de la medida cautelar solicitada por Más Madrid "consistente en la suspensión cautelar de los efectos ejecutivos" del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid en el que se aprobó definitivamente el Plan Especial para la definición de redes en el ámbito del 'Recinto del Parque Ferial Juan Carlos I' para la instalación del circuito. Por tanto, la licencia "tiene su cobertura" precisamente en el Plan Especial aprobado en el Pleno del 25 de febrero de 2025. Por todo ello, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 27 de Madrid no atiende las medidas cautelares solicitadas por Más Madrid e impone a la formación de Rita Maestre el pago de las costas procesales.