Fórmula 1: La nueva Ferrari

Hamilton fue justamente el primero en salir a pista con el nuevo modelo, al volante del cual intentará devolverle el lustre del pasado e intentará capitalizar los cambios reglamentarios operados en la máxima categoría este año, que prometen una mayor competitividad entre todos los equipos participantes

Tras una primera temporada para el olvido en Ferrari, en la que solamente celebró una victoria en la "Sprint Race" del Gran Premio de China, Hamilton se ilusiona también con recuperar la gloria de antaño y con pelear por triunfos junto con el monegasco Charles Leclerc

Leclerc, que iniciará su octava temporada como piloto de Ferrari, consideró con relación al nuevo reglamento: "habrá que prepararse más a fondo, sobre todo los pilotos, para comprender y poder aprovechar mejor los nuevos sistemas"

El jefe del equipo italiano, Frederic Vasseur, coincidió con Hamilton al afirmar que "es el cambio de reglamento más grande de los últimos 25 años" y consideró que "el comienzo de la temporada siempre resulta excitante y el de esta lo es todavía más"

La sensación en Ferrari es que este puede ser el año del despegue y de volver a ser protagonistas en una categoría que la tiene como uno de los principales actores desde sus inicios, pero en la que celebró su última corona hace casi dos décadas, con el título logrado en 2007 por el finlandés Kimi Raikkonen

La ilusión de una vuelta al pasado exitoso se expresa en el diseño del nuevo modelo, en el que predomina el tradicional color rojo que identifica a los bólidos del equipo de Maranello, con un detalle: el habitáculo de los pilotos es blanco, similar al de los que llevó a la victoria Lauda en 1975 y 1977

Como el tricampeón mundial austríaco, fallecido en 2019 a los 70 años, que supo renacer de sus cenizas como el Ave Fénix tras el gravísimo accidente que padeció durante el Gran Premio de Alemania en Nürburgring en 1976 en el que sufrió terribles quemaduras, Ferrari también apuesta hoy a su resurrección

"Estamos frente a un cambio de reglamento inédito y monumental, creo que el más grande en la historia de este deporte que jamás hayamos visto", afirmó Hamilton, al explicar: "para mí fue un desafío particularmente intrigante verme involucrado en el proceso de desarrollo del nuevo modelo desde su inicio"

La SF26, como el resto de las máquinas que participarán en el campeonato, es más compacta, angosta y liviana que su predecesora, con una carga aerodinámica que fue reducida entre un 15 y un 30 por ciento, y remite en cierta medida a los modelos de hace 20 años atrás

Pasaron exactamente 19 años desde que Ferrari celebró su último título con Raikkonen y, para los amantes de las coincidencias, no es un detalle menor e invita a ilusionarse a los fanáticos del equipo italiano, cientos de los cuales participaron en la presentación, y no sólo, también al presidente John Elkann

En esta que algunos denominaron como "revolución copernicana" de la Fórmula 1, el papel central del "sol" en la escena lo ocupa el nuevo motor híbrido, impulsado por combustible 100 por ciento sustentable y energía eléctrica en proporciones del 50/50 por ciento

Las nuevas características y las modificaciones implementadas por la máxima categoría son más palpables en esta SF26 que en el resto de las máquinas con las que competirá a partir del 8 de marzo en Australia, cuando se apaguen por primera vez los semáforos en Melbourne en una temporada que promete nuevas y mayores emociones

Entre las diferencias más marcadas con aquella anterior, en la que compitieron por la victoria hasta el último Gran Premio celebrado en Abu Dhabi y que consagró como nuevo monarca al británico Lando Norris, de McLaren, se destacan los nuevos alerones delanteros y traseros que permitirán incrementar la velocidad máxima, especialmente en las rectas

Otras novedades apuntan a la posibilidad de los pilotos de controlar el estado de la batería, cargándola mediante el motor o el frenado. Esto está relacionado con dos de los principales cambios introducidos por el reglamento: los denominados "boost" y "overtake"

El primero implica la activación de la potencia máxima del motor a través de la batería mediante un botón y puede utilizarse en cualquier momento durante la carrera. El segundo se acciona en fase de sobrepaso, dotando al bólido de una potencia extra y puede ser activado por el piloto cuando está a menos de un segundo de la máquina que lo precede, como sucedía hasta hoy con el sistema DRS. (ANSA)