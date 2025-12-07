Fórmula 1: Lando Norris, campeón del mundo de Fórmula 1

MADRID, 7 Dic. 2025 (Europa Press) -

El piloto británico Lando Norris (McLaren) se ha proclamado campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez en su carrera después de terminar tercero este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, última prueba del Mundial, y defender su ventaja al frente del campeonato sobre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), al que su victoria no le ha bastado para arrebatarle el título.

A pesar de perder una posición en la salida con su compañero de equipo y también rival por el Mundial, el australiano Oscar Piastri (McLaren), el de Bristol, de 26 años, supo jugar con la estrategia para mantenerse tercero y ganar el campeonato por dos puntos sobre el tetracampeón del mundo, que interrumpe su racha de cuatro Mundiales consecutivos (2021, 2022, 2023 y 2024). Se convierte así en el 35º campeón diferente de la F1 y el undécimo británico en conseguirlo.

Piastri, por su parte, acabó segundo, mientras que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el británico George Russell (Mercedes) completaron el 'Top 5'. Tras ellos acabó un exultante Fernando Alonso (Aston Martin), que despide 2025 con un espectacular sexto puesto, mientras que el otro español, Carlos Sainz (Williams), solo pudo ser decimotercero.