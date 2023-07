Formula 1 le da la bienvenida a Brad Pitt y está aprensiva ante protestas en Silverstone

SILVERSTONE, Inglaterra (AP) — Brad Pitt se incorporará al paddock de la Formula 1 para su nueva película. Podría tener tantas posibilidades como cualquiera para superar a Max Verstappen.

Este domingo Verstappen irá en busca de su octava victoria en diez carreras este año, mientras progresa hacia alcanzar el título por tercer año consecutivo. Su equipo Red Bull ha ganado 19 de las 20 carreras desde julio 2022.

Mientras Pitt es bienvenido por la Formula 1 para un fin de semana de filmación alrededor del Gran Premio Británico, Toto Wolff – director del equipo Mercedes reveló la ayuda recibida del proyecto por parte de equipos de Formula 1. El piloto de Mercedes y siete veces campeón Lewis Hamilton ha estado involucrado en la producción de la película.

“Hemos estado involucrados desde mucho antes y pienso en las primeras conversaciones que tuvimos, enviamos a Brad a una escuela de manejo en Francia, pasando por distintos autos de la Formula desde la Formula 4 hacia arriba – e intentamos ser de mucha ayuda en la narrativa”, dijo Wolff. “Lewis es productor ejecutivo, así que quiso asegurarse de cuando llegue el lanzamiento de la película sea lo más realista posible”.

La producción de Pitt ha instalado un garaje adicional para un ficticio undécimo equipo en Silverstone. La mayoría de los equipos en la Formula 1 se mantuvieron en oposición a la adición de un nuevo equipo real a la Formula 1, pese a la propuesta presentada por Andretti Global y General Motors.

“No contamos con la logística en donde colocar al undécimo equipo. Aquí en Silverstone podemos acomodar a las personas de Hollywood, pero en otros circuitos no podemos”, dijo Wolff.

Advierten de protestas

Activistas en representación del grupo Just Stop Oil corrieron hacia la pista del Gran Premio Británico el año pasado, pasando cerca de los autos tras decretarse una bandera roja debido a un choque en la primera vuelta. Desde ese momento, el grupo Just Stop Oil ha realizado protestas en otros grandes eventos en el Reino Unido, como Wimbledon, y la serie de cricket The Ashes.

El grupo quiere que el gobierno británico impida la realización de todos los proyectos nuevos de extracción de petróleo, gas, y carbón.

Hamilton indicó que respalda una protesta “pacífica”, pero expresó su preocupación por la seguridad de los pilotos y de quienes protestan en caso de que nuevamente alguien ingrese a la pista de Silverstone.

Lando Norris – piloto de McLaren dijo que deberían haber consecuencias “muy severas” si hay vidas puestas en riesgo.

Verstappen lidera

Verstappen volvió a estar en lo alto durante las dos sesiones de práctica de este viernes, encabezando la primera por .448 segundos sobre su compañero de equipo el mexicano Sergio Pérez, y en la segunda sesión fue .022 más veloz con respecto al español Carlos Sainz de Ferrari. Verstappen se quejó acerca del escaso agarre al principio de la sesión, pero esto pareció coartar su ritmo.

AP