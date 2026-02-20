Fórmula 1: Leclerc cerró con sonrisa

Leclerc giró en 1'31"992 en la más veloz de sus 132 vueltas al trazado de Sakhir, siendo el único que logró bajar del 1'32", para cerrar con 879 milésimas de ventaja por delante del británico Lando Norris, campeón mundial vigente que completó 47 vueltas al comando del McLaren MCL40

El podio del día lo completó el tetracampeón mundial neerlandés Max Verstappen, quien completó la más rápida de sus 82 vueltas al circuito al comando de su Red Bull RB22 a 1"117 de distancia de Leclerc y finalizó por delante del británico George Russell, quien al volante del Mercedes W17 resultó 1"205 más lento que el monegasco

Leclerc también había sido el más veloz en la sesión matutina al girar en 1'33"689, precediendo al italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que cerró la jornada con el octavo registro, y al australiano Oscar Piastri, compañero de equipo de Russell en McLaren, que finalizó en el undécimo puesto, a 2"360 de distancia del mejor crono

Mejor registro que terminó siendo el mejor de todos los ensayos de pretemporada que se habían iniciado en Barcelona con cinco jornadas de prácticas privadas antes de las primeras tres en Bahrein y que confirmó las buenas sensaciones que dejó la salida a pista de la Ferrari SF-26

Distintas las de Aston Martin en la nueva era de Adrian Newey, pues sus pilotos, el bicampeón español Fernando Alonso y el canadiense Lance Stroll, ni siquiera salieron a pista, como tampoco lo hizo el séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton, así como el tailandés Alexander Albon (Williams), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), ni el argentino Franco Colapinto (Alpine)

En los últimos casos, tal como sucedió en Ferrari, si lo hicieron los restantes pilotos de esas escuderías, destacándose el quinto tiempo logrado por el francés Pierre Gasly (a 1"429 de Leclerc) con el Alpine impulsado por motores Mercedes que había dado señales de vida con Colapinto también en la víspera y hoy completó 118 vueltas

Similar discurso para el brasileño Gabriel Bortoleto, que se ubicó en el séptimo puesto al final del día al comando de su Kick Sauber (a 1"763 del mejor crono) y cerró por delante de Antonelli, del británico-sueco Arvid Lindblad (Racing Bulls), el que más giró con 165 vueltas, y del español Carlos Sainz, que completó 141 y finalizó décimo al comando de su Williams con el que se ubicó a 2"350 de su ex compañero Leclerc

El debutante equipo Cadillac completó 38 giros al comando del finlandés Valtteri Bottas, que finalizó con el decimocuarto registro, y otros 61 con el mexicano Sergio "Checo" Pérez al volante y cerró con el decimosexto y último crono, a más de cuatro y a más casi nueve segundos del tiempo más rápido, respectivamente

Con los 731 kilómetros que realizó hoy, Leclerc concluyó el programa de trabajo previsto por la escudería italiana sin dificultades aparentes y totalizó 1.818 kilómetros (336 vueltas) al cabo de estas segundas tres jornadas en Bahrein que, sumadas a las cinco previas en Barcelona, le permitió recorrer 6.200 kilómetros, importantes para recabar información sobre el comportamiento en pista del nuevo modelo

"Esta jornada fue muy lineal porque estábamos enfocados en completar el programa que nos habíamos propuesto y logramos probar todo lo que necesitábamos probar. A nivel de prestación, es difícil decir aún en qué punto estamos porque la mayoría de los equipos tienden a no mostrar su verdadero potencial en estos ensayos", reconoció Leclerc

"Lo importante no son los tiempos, sino poner todo a punto para el inicio de la temporada. Estamos avanzando paso a paso y tratando de comprender cómo extraer el máximo potencial de nuestra Ferrari. Tenemos muchos datos que analizar antes de viajar a Melbourne y veremos cómo están las cosas una vez allí", completó

"En líneas generales, fueron muy positivos los ensayos, en los que la prioridad era completar una cantidad determinada de vueltas para sentar las bases más sólidas posibles para le temporada", coincidió Frederic Vasseur, jefe del equipo italiano, según el cual "el trabajo resultó productivo porque nos permitió recabar datos preciosos y entender mejor a la nueva máquina"

"Es difícil sacar conclusiones a esta altura porque desconocemos los programas de los demás equipos. Nuestro foco está puesto en nosotros mismos en este momento y en tratar de seguir progresando y avanzando constantemente", comcuyó Vasseur

