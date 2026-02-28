Fórmula 1: Leclerc dio el sí

A los 28 años, Leclerc contrajo matrimonio con su novia Alexandra Saint Mleux, noticia que se conoció cuando la pareja publicó una fotografía en las redes sociales que los muestra a bordo de una Ferrari por las calles del Principado.

El piloto había publicado por esa misma vía la noticia de su compromiso hace pocos meses y hoy dio el sí en una ceremonia privada reservada a familiares y amigos a la que llegaron en una Ferrari 250 Testa Rossa modelo 1957.

Leclerc lucía un traje claro y la novia portaba un ramo de rosas en sus manos rumbo al altar, donde contrajeron matrimonio.

La boda se celebró a una semana del inicio de las acciones en el campeonato de Fórmula 1, que se pondrá en marcha el 8 de marzo en Melbourne con el Gran Premio de Australia. (ANSA).