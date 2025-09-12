Fórmula 1: Madring y American Express firman un acuerdo de patrocinio multianual

MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

Ifema Madrid y American Express han formalizado un acuerdo plurianual para las próximas ediciones del Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre de 2026 en el trazado de Madrid, nombrando a American Express como Socio Oficial de Pagos del evento, según un comunicado.

Este acuerdo forma parte del patrocinio global multianual de American Express con Fórmula 1, que incluye eventos en Australia, Asia, Europa, América y Oriente Medio. Como Socio Oficial de Pagos, American Express ofrecerá a sus titulares de tarjetas experiencias exclusivas, incluyendo preventa de entradas, tanto de acceso general, como Paddock Club, hospitality y entradas de tribuna.

Los titulares también disfrutarán de acceso prioritario al evento, además de una amplia gama de beneficios como promociones especiales, descuentos y experiencias durante todo el fin de semana de GP.

El presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente De los Mozos, reconoció que "es un honor dar la bienvenida a American Express como socio oficial del Gran Premio de España de Fórmula 1".

"Contar con una marca global de la confianza y prestigio de American Express refuerza nuestro compromiso de ofrecer un evento de la máxima calidad. Esta alianza nos permite ofrecer a sus clientes pagos preferentes y ventajas exclusivas durante el evento, mejorando así su experiencia", señaló.

Por su parte, Juan Orti, presidente de American Express España, destacó que ser socio del Gran Premio de España de Fórmula 1 les permitirá "ofrecer a los titulares acceso privilegiado a experiencias exclusivas y ventajas inigualables, acercándolos aún más a la emoción del automovilismo".