Fórmula 1: Mari Boya se despide de Campos Racing tras dos temporadas: "Ha sido como estar en familia"

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

El piloto español de Fórmula 3 José María Navalón Boya se despidió este jueves del equipo Campos Racing, el cual dejará a final de la presente temporada, después de dos años corriendo para la estructura española que han sido "como estar en familia".

"Nunca me han gustado las despedidas, pero después de esta temporada nuestros caminos se separan. Todo lo que hemos vivido me acompaña para siempre. Hoy me despido, pero esto no acaba aquí. Nos vemos en pista", expresó el joven piloto en un vídeo compartido en sus redes sociales.

Boya confesó que "siempre" pensó que "en algún momento" de su carrera "cruzaría caminos con Campos". "Han sido dos temporadas, pero qué dos temporadas. No solo por los logros que hemos conseguido, sino por todo lo que hay detrás antes de salir a pista", comentó.

"Desde el momento que puse un pie en la nave, me sentí parte del equipo. Sabía que era mi sitio y no puedo estar más agradecido a todos y cada uno de los que habéis estado a mi lado. Para mí ha sido como estar en familia", concluyó su comunicado el prometedor piloto.

Así, Boya se despide de Campos Racing mientras la Fórmula 2 asoma ya por el horizonte como siguiente paso en la carrera del ilerdense. Además, a finales de junio anunció su incorporación a la academia de Aston Martin, la 'Team Driver Academy', una nueva estructura en la escudería británica para formar, acompañar y proyectar a la próxima generación de pilotos hacia su estructura en la máxima categoría.

Boya ha finalizado tercero en el Mundial de F3 que acaba de finalizar en Monza, en una temporada en la que puede presumir de su triunfo en Hungaroring, además de otros tres podios con Campos Racing, para enderezar un inicio de curso más complicado.