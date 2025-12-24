Fórmula 1.- Nerea Martí: "La F1 para mí es imposible, tendría que aparecerse la Virgen"

MADRID, 24 Dic. 2025 (Europa Press) - La piloto española Nerea Martí afirma que competir en Fórmula 1 es "imposible" para ella "económicamente, no por ganas", por lo que tendría que aparecer "un jeque" o "la Virgen" para conseguirlo, después de dos años "superbonitos" en la F1 Academy, de los que se siente "orgullosa" por haberlos "exprimido al cien por cien".

"Yo empecé cuando tenía 13 años. Mi padre y mi tío abrieron un karting en Valencia, de alquiler, y ahí fue donde todo empezó. Al principio era más un juego y luego fue cogiendo bastante forma hasta que a día de hoy pues es a lo que me dedico", relata la valenciana, de 23 años, en una entrevista a Europa Press antes de la presentación del libro 'Fórmula 1: Rivales'.

Martí recuerda "todo súperbonito" de sus inicios, aunque hubo "también momentos difíciles", fundamentalmente, "al principio", porque su familia "no podía pagar todo lo que conlleva el motor".

"Era buscar 'sponsors', siempre que competía era buscando resultados o buscando la justificación de cara a los 'sponsors'", recordó.

"Pero es verdad que siempre hemos hecho buen trabajo, hemos sabido decir que sí y decir que no, estar en el momento correcto. Por supuesto, no ha sido para nada fácil, es más, ha sido un camino muy difícil, pero de eso también se aprende", añadió la piloto.

Y la española mantiene la esperanza, aunque "ahora mismo es más trabajo que ilusión". "A todos los deportistas, cuando llevas ya tantos años dedicándote al deporte y esforzándote al máximo y se estabiliza y encuentras una categoría en la que estás cómodo, sin la presión de la Fórmula 1, porque es imposible, por lo menos en mi caso, te lo tomas con una perspectiva diferente, pero yo sigo entrenando y compitiendo con la misma ilusión", defiende.

"La F1 es imposible para mí ahora mismo, tendría que venir un jeque o aparecerse la Virgen. No digo que sea imposible por ganas, sino económicamente. Si quiero Fórmula 3, son 2 millones solo competir sin contar test, es imposible. Ahora estoy motivada en el mundo de los GT, de la Resistencia, de la Fórmula E, incluso el de las lanchas (E1 Series). Hay muchas más oportunidades", explicó.

Porque Martí quiere seguir construyendo su futuro. "Lo hablo mucho con mi familia, voy a cumplir 24 años, no tengo 15 años, y yo también tengo que vivir y tengo mis gastos y mis planes a futuro y tengo que empezar a hacer dinero, no puedo estar siempre invirtiéndolo todo en motor", agregó.

"Lo más bonito es estar en un mundo que amo, haciendo lo que más me gusta y viviendo grandes experiencias, estando en el 'paddock' de la Fórmula 1, viajando a sitios increíbles y obviamente compitiendo. Lo peor es la presión de cada año de no saber si vas a seguir, pero eso me ha hecho valorar muchas cosas. Ahora no estoy en Fórmulas, sí vinculada a Fórmula E, pero no Fórmula 4, Fórmula 3, y ahora lo valoro muchísimo. Lo echo mucho de menos, tampoco me arrepiento, he dado siempre el 100%", insistió Martí.

"ES CUESTIÓN DE TIEMPO QUE HAYA MUJERES EN LA F1"

Aunque recuerda positivamente sus dos años "superbonitos" en la F1 Academy, categoría dedicada exclusivamente a mujeres organizada por la F1. "He aprendido muchísimo y supercontenta de haberlo compartido con el equipo Campos, pero iba de carrera en carrera y sin ninguna preparación. Así es muy difícil por muy bueno que seas o mucho talento que tengas, el año pasado eran siete carreras y siete veces que me subía al Fórmula. Pero he dado siempre el 100% y he ganado carreras, he hecho poles, y me quedo con eso", sostuvo, después de sumar 10 podios en dos años.

Así, opina que sigue estando "un poco lejos" que una mujer llegue a la Fórmula 1, aunque todo va por "el camino correcto". "Si antes lo veía muy difícil, ahora lo veo como una posibilidad. Los cambios han sido increíbles, todo el mundo está apoyando a la mujer y todo el mundo está invirtiendo para que llegue una mujer a la Fórmula 1. No quiero decir una fecha exacta, pero yo creo que sí que es cuestión de tiempo que haya mujeres en la F1", afirma.

"Yo cuando empecé ni me hubiera imaginado llegar hasta donde hemos llegado. Y yo estoy muy orgullosa de que cada año pues lo haya disfrutado, me haya esforzado al máximo y que lo haya exprimido al cien por cien", recalcó con orgullo, avanzando que quiere "empezar a dar pasos en Resistencia" con gran objetivo de correr en el WEC o Le Mans.

Además, la valenciana también compite en las E1 Series de lanchas eléctricas, con el equipo Team AlUla Championed de LeBron James.

"Mola mucho. Son barcos como lanchas eléctricas. Y está muy guay porque los equipos son de Rafa Nadal, Will Smith, LeBron James, que tienen mucha visibilidad. Pero aparte el formato del campeonato me divierte mucho porque estás todo el rato con actividad en el agua", concluyó.