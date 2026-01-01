Fórmula 1: Norris desafía a Hamilton

"Me gustaría una lucha más cerrada con Lewis, quien demostró ser probablemente el mejor de todos los tiempos", destacó el piloto de McLaren al elogiar a su colega, que en su primer año con Ferrari apenas pudo celebrar una victoria en la "Sprint Race" de China, un botín por demás escaso para alguien con sus pergaminos.

En diálogo con Sky Sport F1, Norris aseguró: "Todos sabemos que si existe alguien capaz de recuperarse a pesar de las dificultades, no es otro que Sir Hamilton", al afirmar que "siempre es un privilegio competir contra los mejores del mundo".

Norris, que atrapó la corona de la máxima categoría en la última competencia celebrada en Abu Dhabi, al superar por apenas dos puntos de ventaja al tetracampeón mundial neerlandés saliente, Max Verstappen, no se olvidó del piloto de Red Bull cuando habló de competir contra los mejores.

Además de Hamilton (que con 105 victorias es el piloto más ganador de la historia en la Fórmula 1) y de Verstappen (tercero en ese rubro con 71 festejos, 20 menos que el también séptuple campeón mundial alemán Michael Schumacher), Norris apuntó en la lista al bicampeón mundial español Fernando Alonso, hoy piloto de Aston Martin. (ANSA).