Fórmula 1: Norris marcó el ritmo

Norris giró en 1'34"699 en su vuelta más rápida al trazado y superó por 129 milésimas de segundo a un Verstappen que completó 135 giros y a quien le arrebató el trono de la máxima categoría por apenas dos puntos de ventaja en la pasada temporada.

En esta, en la que los profundos cambios reglamentarios prometen una batalla igual de cerrada, pero con más cantidad de protagonistas, el monegasco Charles Leclerc se confirmó como el tercero en discordia con Ferrari, al finalizar la jornada a 521 milésimas de distancia de Norris en la segunda sesión de ensayos, tras los privados celebrados en Barcelona.

Algo más relegado finalizó el francés Esteban Ocon, con Haas, a nueve décimas del mejor crono, mientras que el australiano Oscar Piastri, al volante del otro McLaren, completó el día con el quinto tiempo, por delante del británico George Russell, de Mercedes, que precedió a su compatriota y séptuple campeón mundial Lewis Hamilton, quien al volante de la otra SF-26 de la escudería italiana, completó la jornada a 1,7 segundos del mejor registro.

A tres segundos de Norris se ubicó el italiano Andrea Kimi Antonelli, en la previa de la que será su segunda temporada en la Fórmula 1 y a días de haber protagonizado un inédito accidente de tránsito al comando de un Mercedes en San Marino, el domingo de madrugada, sin consecuencias para el piloto ni para sus acompañantes, según se informó ayer.

Primeras vueltas en Sakhir para los debutantes Cadillacs conducidos por el finlandés Valtteri Bottas y el mexicano Sergio "Checo" Pérez, dos que regresan a la máxima categoría en la que hace su estreno el undécimo equipo en esta temporada con bólidos impulsados por motores Ferrari, en tanto que giraron poco y nada los Aston Martin, los Racing Bulls y los también retornados Audi.

También pudo verse finalmente en pista al nuevo bólido de Williams, ausente en las pasadas cinco jornadas de ensayos privados en Montmeló y hoy comandado por el tailandés Alexander Albon, que cerró con el décimo tiempo, por detrás del Audi conducido por el alemán Niko Hlkenberg y por delante del Mercedes de Antonelli.

En la primera de tres jornadas de ensayos en Bahrein, a menos de un mes del inicio del campeonato que se pondrá en marcha en Melbourne el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia y en el que harán su estreno máquinas impulsadas con energía térmica y eléctrica, las jerarquías no se alteraron respecto del pasado Mundial y Norris marcó el ritmo con el nuevo MCL40 de McLaren.

Ferrari apuesta al cambio reglamentario para recuperar la gloria de antaño y al final del día Leclerc lucía satisfecho al considerarlo "productivo" después de haber girado solamente por la tarde, a pesar de lo cual explicó que "logramos completar el programa previsto sin problemas y las sensaciones fueron distintas a las de Barcelona, pero era importante probar en otro trazado y entender cómo se comporta la máquina en distintos escenarios".

"Los datos recabados están en línea con lo esperado después de haber probado en el simulador y eso resulta alentador", explicó el monegasco, a diferencia de Hamilton, quien lamentó las condiciones de pista, con polvo, arena y vientos fuertes, a pesar de lo cual dijo haber notado que el equipo estuvo "muy concentrado" y listo para "seguir mejorando". (ANSA).