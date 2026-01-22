Fórmula 1: Nuevo Mercedes "más verde"

Otro detalle del nuevo Mercedes que intentarán llevar a la victoria el británico George Russell y el italiano Andrea Kimi Antonelli es una presencia más marcada del color verde sobre el habitual plateado, haciendo referencia a un modelo más ecológico acorde con esos cambios que favorecen la energía eléctrica en detrimento de los motores de combustión.

Por ese motivo, tanto las unidades de potencia, impulsadas por combustible sintético en lugar de fósil, son completamente nuevas, al igual que el chasis, que presenta "una aerodinámica activa con alerones anteriores y posteriores móviles", explicó Mercedes.

"El motor, tanto, genera una distribución casi 50/50 entre energía eléctrica y combustión y funciona con combustibles sustentables", aclaró también la escudería a cargo de Toto Wolff, quien afirmó: "Estamos preparados para esta etapa de transición".

"El nuevo reglamento demanda innovación y máxima atención en cada aspecto del rendimiento. Nuestro trabajo en el nuevo modelo y el desarrollo a largo plazo del motor y los combustibles sustentable avanzados con Petronas reflejan este enfoque", agregó el jefe del equipo alemán.

Su colega Andrea Stella, al frente del equipo McLaren que festejó corona en la Copa de Constructores y también en el Mundial de Pilotos con el británico Lando Norris, consideró en diálogo con la BBC que "los cambios reglamentarios representan un desafío para todas las escuderías, pero también una oportunidad que no hay que dejar pasar".

"Partimos todos de cero y eso demanda un trabajo enorme y sin precedentes a nivel de diseño y fabricación de los bólidos", agregó Stella al explicar que "nunca antes se había producido un cambio tan grande y simultáneo en el chasis, el motor y los neumáticos".

"Todo esto, sumado, hace que resulte sumamente interesante ver cómo se comportarán las nuevas máquinas y cómo se establecerán las nuevas hegemonías, si es que las hay", completó el directivo de McLaren, que dará a conocer su nuevo modelo el 9 de febrero en Bahrein, dos días antes de los ensayos oficiales de pretemporada en ese país.

Norris y el australiano Oscar Piastri girarán con el viejo modelo la próxima semana en España, escenario de las primeras pruebas oficiales en las que estará presente también Ferrari, que dará a conocer la nueva SF-26 mañana a través de las redes sociales.

Una presentación previa a la cual la escudería italiana no dio a conocer detalle acerca del aspecto y el color que prevalecerá en el nuevo modelo que tratarán de llevar de regreso a la gloria el monegasco Charles Leclerc y el séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton.

El "bautismo de fuego" de la nueva Ferrari será en Fiorano, tras lo cual el desarrollo de los bólidos continuará en Barcelona del 26 al 30 de enero en los mencionados primeros ensayos oficiales de pretemporada. (ANSA).