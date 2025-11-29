Fórmula 1. Oscar Piastri gana la Súper Sprint de Losail y Max Verstappen remonta poco
Fórmula 1.- AV. Oscar Piastri gana la Súper Sprint de Losail y Max Verstappen remonta poco
1 minuto de lectura
LA NACION
MADRID, 29 Nov. 2025 (Europa Press) -
El piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) ha ganado este sábado por delante del inglés George Russell (Mercedes) la carrera Sprint del Gran Premio de Catar, vigesimotercera y penúltima cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, mientras que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) han terminado séptimo y octavo, respectivamente.
En el Circuito Internacional de Losail había programadas 19 vueltas con la expectativa de ver remontar al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), pero se quedó a medias porque la salida limpia evitó sorpresas y el vigente campeón del mundo remontó dos puestos, hasta acabar cuarto.
