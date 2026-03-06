Fórmula 1: piastri marcó el ritmo

Piastri refrendó que quiere ser profeta en su tierra al girar en 1'19"729 en su vuelta más rápida al circuito de Albert Park, con un recorrido de 5,278 kilómetros, al comando de la nueva McLaren, que irrumpió en escena por la tarde y expresó todo su potencial, al igual que Mercedes, que completó el podio de la jornada con el italiano Andrea Kimi Antonelli y el británico George Russell, que cerraron a 214 y a 320 milésimas de distancia del australiano.

A espaldas de los pilotos del equipo alemán se ubicaron los de Ferrari, con Hamilton girando en 1'20"050 y Leclerc en 1'20"291, por encima del 1'20"267 con el que completó la sesión inicial con el mejor registro y con ventajas de 469 milésimas respecto de Hamilton, a quien precedió en el inicio de las acciones, al igual que al tetracampeón mundial neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, tercero en esa tanda y sexto en la segunda (1'20"366).

El británico Lando Norris, defensor de la corona en la máxima categoría y último ganador en este circuito, concluyó la jornada con el séptimo crono (1'20"794), delante de su compatriota Arvid Lindlad, el sorprendente debutante que giró en 1'20"941 al volante de su Racing Bulls, y del francés Isack Hadjar, compañero de Verstappen en Red Bull, que lo hizo en 1'20"922 en su vuelta rápida.

El francés Esteban Ocon, con Haas, giró por encima del 1'21" y completó la lista de los diez primeros, delante de su compañero británico Oliver Bearman, del alemán Nico Hulkenberg (Audi), del neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), del brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) y del tailandés Alexander Albon (Williams), en ese orden.

Más atrás se ubicaron el francés Pierre Gasly (Alpine), el español Carlos Sainz (Williams), el argentino Franco Colapinto (Alpine), el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac), el español Fernando Alonso y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y el retornado mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que completó apenas dos giros en esa sesión (efectuó 14 en la primera).

Similar situación para Alonso y Stroll, que totalizaron 18 y 16 vueltas (el español no salió a pista en la primera sesión) al comando del AMR26 diseñado por Adrian Newey que generó incertidumbre respecto de la participación del equipo en la primera competencia del año por los problemas que acusaron ambos pilotos en relación con las vibraciones que el nuevo motor Honda transmite al volante, situación que podría causarles daños en las manos.

A ello se sumó hoy el anuncio del propio Newey (ex ingeniero proyectista de Red Bull) al reconocer que los pilotos no contarán con baterías de reserva en el Gran Premio porque la agotó prematuramente: "nos quedamos cortos. Tenemos solamente dos baterías, una en cada máquina, y se perdemos una, sería un grave problema", explicó, aclarando en parte el escaso rodaje de Alonso y de Stroll en estas dos sesiones iniciales.

Al final de las mismas, Leclerc lucía conforme: "estamos felices por como trabajamos hoy. No escuché a nadie en el equipo decir que estaba satisfecho porque queda mucho trabajo por hacer todavía", al tiempo que admitía Ferrari, con la nueva SF-26 "es la segunda o tercera fuerza junto con McLaren y Red Bull porque Mercedes creo que está un paso por delante del resto y tiene un ritmo de carrera impresionante".

"La primera sesión fue muy buena y aprovechamos la segunda para probar una puesta a punto que no dio los resultados esperados, pero resultó un buen ejercicio para seguir aprendiendo", destacó el monegasco, que contrajo matrimonio hace pocos días en Montecarlo y reiteró que a su entender "Mercedes empezó a mostrar hoy un poco de su verdadero potencial y luce muy fuerte".

Hamilton, en el inicio de su vigésima temporada en la máxima categoría, también lucía conforme y aseguraba que "fue realmente una buena jornada porque logramos aprovechar al máximo las vueltas a disposición para recabar información muy útil", explicó al referirse también a las puesta a punto con los distintos compuestos de neumáticos Pirelli, que los equipos pudieron probar hoy tras cancelarse los ensayos previos debido a la guerra en Medio Oriente.

Un conflicto que se inició con los bombardeos perpetrados por Estados Unidos e Israel el 28 de noviembre contra Irán (durante los cuales fue asesinado el ayatolah Alí Jameneí, su líder supremo y espiritual de la nación persa), que tuvo respuesta inmediata, se extendió rápidamente a otros países de la región y generó complicaciones logísticas en el inicio de la nueva temporada de la Fórmula 1.

Una temporada que Hamilton inició con polémica al responder a una consulta sobre un eventual Gran Premio en Africa (Sudáfrica albergó antiguamente varias ediciones) afirmando: "espero que los gobiernos de varios países se una para recuperar Africa de los franceses, españoles, portugueses e ingleses. Tienen todos los recursos para ser el continente más grande y poderoso del mundo, y probablemente por eso están siendo controlados".

Declaración que no pasó desapercibida y fue criticada por el diario "The Telegraph", que intentó minimizar los dichos del séptuple campeón mundial al afirmar que responden a una lectura de la historia y de las relaciones internacionales basadas en Tik Tok y le recordó que no dijo nada al respecto cuando lo consagraron "Sir" o cuando la reina Isabel le otorgó el título de "Miembro del Orden del Imperio Británico". (ANSA).